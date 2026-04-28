Küçük Birikim, Büyük Fark

Hayatta bazı şeyleri sonradan fark ediyorsun, benim için de BES biraz öyle oldu. İlk başta biraz araştırdım; sistem nasıl işliyor, devlet katkısı ne sağlıyor, uzun vadede gerçekten fark yaratır mı diye baktım. Okudukça mantıklı gelince ben de Türkiye Hayat Emeklilik üzerinden BES yaptırdım. Başta sadece düzenli birikim olsun diye girdim ama fon tarafına çok hakim değildim. Zamanla biraz daha ilgilenince işin aslında ne kadar esnek olduğunu fark ettim. Fon dağılımını değiştirince getirinin de farklılaştığını görmek motivasyonumu artırdı yani sadece birikim yapmak değil, onu nasıl yönettiğin de çok önemliymiş. Keşke en başta daha bilinçli başlasaydım dedim ama yine de sistemin içinde olmak büyük avantaj. Çünkü düzenli birikim devam ediyor ve doğru adımlarla sonuç daha tatmin edici oluyor. Küçük değişikliklerin bile uzun vadede fark yarattığını görmek insana güven veriyor. Şimdi baktığımda hem süreci daha iyi anlıyorum hem de birikimin büyüdüğünü görmek güzel bir his. Kısacası BES?i sadece kenarda dursun diye değil, biraz takip ederek ve bilinçli ilerleyerek yapmak gerektiğini yaşayarak öğrenmiş oldum.