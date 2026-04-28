28 Nisan 2026 22:12
Merkezi Atama İle Birden Fazla Tercih Verilebiliyor mu?

Herkese merhabalar,

37 yaşındayım en son 2018 KPSS'ye İşletme mezunu olarak girmiştim. 84 puanla yerleşememiştim. O zamandan beri özel sektördeyim. Son kez tekrar denemek istiyorum. 10 yılda bir hayli değişiklik olmuş gördüğüm kadarıyla. Size sorum: Merkezi atamada tercih verip bir yere yerleştim diyelim. Bir sonraki merkezi atamada tekrar tercih yapabilir miyim? Amacım DHMİ düz memurluk ama kadro açılmazsa veya puanım yetmezse diye daha öncesinde bir 657 veya KİT'e yerleşip şans deneme olabiliyor mu emin olamadım. Bizim zamanımızda yoktu. Şimdiden teşekkür ederim.


RotamızAngora
28 Nisan 2026 22:58

Merkezi atamayla yerleşen biri aynı puanı başka bir merkezi atamada kullanamaz. Merkezi alımda kullanılan puan merkezi olmayan alımlarda kullanılabilir puanı geçerli olduğu aürece.

24 mü 30 mu hatırlamıyorum tam sayıyı, bir merkezi alımda bu miktara kadar tercih verilebiliyor. İster tek tercih ister 30 tercih.

İşletme puanları merkezi alımlarda 80 puanın altını görüyor artık.

Bir KİT'e atanır ve işbaşı yaparsanız, 3 yıl boyunca başka bir kit, aynı kit veya 657 kadrolu memurluğa geçemiyorsunuz.

Son kezi yok bu işlerin. Herkes ekmeğinin peşinde. 45 yaşında kpss çalışan var.


yenisezonyeniumutlar
28 Nisan 2026 23:23

Çok açıklayıcı olmuş teşekkür ederim. Ankara dışına tercih yapamam maalesef kurulu düzenimiz var. 8 yaşında kızım var. Onun için düzenli bir çalışma hayatı seçiyorum zaten. Umuyorum Ankara alımları güzel olur. Maaşları düşük olmasa aslında üniversite memurluğu isterim ama maalesef.


RotamızAngora
28 Nisan 2026 23:31

Allah bağışlasın, sağlıkla sıhhatli mürüvvetini görmeyi nasip etsin size.

Ankara'da kurulu düzene sahip olmanız ciddi bir avantaj. Birçok kurumun genel müdürlüğü orada. Dhmi dışında dmo'nun merkezi satınalma uzman yardımcısı alımı da var ösym üzerinden alıyor merkezi alımla. 3 yılın ardından gys ile uzman olduğunuzda 100 k maaş alırsınız güncel haliyle. Uzman yardımcısı iken de 80-85 arasında bir miktar olmalı güncel olarak. DMO'nun taşrası iyi değil, tavsiye edilmiyor ama genel müdürlük çalışanları memnun genel olarak. Kpss puanı haricinde en az 50 de yds puanı istiyor. Aklınızın bir kenarında bulunsun derim, dhmi olmazsa.

Bu sitenin kpss bölümünde geçmiş merkezi alımları da inceleyebilirsiniz. Hangi kurum hangi memur almış, kaçta kapatmış gibi


yenisezonyeniumutlar
28 Nisan 2026 23:44

Evet DMO 2. tercihim olacak onu da araştırıyorum. Satın alma uzman yardımcılığı özgeçmişime güncel olarak uygun aslında. DHMİ olmazsa burayı tercih edeceğim gibi görünüyor ancak tek başıma çocuk büyüttüğüm için çalışma saatleri esnek olacaksa tercih edemem gibi görünüyor. Siz hangi kurumdaydınız ? Maaş ve çalışma şartları olarak başka alternatif düşünmeli miyim sizce ?

