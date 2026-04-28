Merkezi Atama İle Birden Fazla Tercih Verilebiliyor mu?

Allah bağışlasın, sağlıkla sıhhatli mürüvvetini görmeyi nasip etsin size.

Ankara'da kurulu düzene sahip olmanız ciddi bir avantaj. Birçok kurumun genel müdürlüğü orada. Dhmi dışında dmo'nun merkezi satınalma uzman yardımcısı alımı da var ösym üzerinden alıyor merkezi alımla. 3 yılın ardından gys ile uzman olduğunuzda 100 k maaş alırsınız güncel haliyle. Uzman yardımcısı iken de 80-85 arasında bir miktar olmalı güncel olarak. DMO'nun taşrası iyi değil, tavsiye edilmiyor ama genel müdürlük çalışanları memnun genel olarak. Kpss puanı haricinde en az 50 de yds puanı istiyor. Aklınızın bir kenarında bulunsun derim, dhmi olmazsa.

Bu sitenin kpss bölümünde geçmiş merkezi alımları da inceleyebilirsiniz. Hangi kurum hangi memur almış, kaçta kapatmış gibi