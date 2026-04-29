29 Nisan 2026 02:09
mobbing yardım

acil serviste tıbbi sekreteriz. doktorlar tarafından: reçete bize yazdırılıyor, sonuçlar çıkınca bizi ara deniliyor,alanda durmuyorlar çoğunlukla, hasta gelince bizi ara deniliyor. görevimde yerimde duruyor, elbette bi çay sigara hasta olmadığı zaman çıkıyoruz, bu durumda olan bazı dr larada hak verip, tm 5 dk ya geliyor diyerek hastaları kompanse edebiliyoruz, ki 5 dk ya geliyorlar zate bazıları.

ancak %80 i bu tutumda, beni ara, sonuç çıkınca ara, hasta gelince ara, reçetemi yaz, e imza zaten başka yerlerde, başkasından gönder vs vs.

işin garip tarafı, aramadım dr şiyaet etti, hasta sağlığını düşünmüyor icapçıya danılıyorum diye, ne dediysem anlatamadım idareye , kons yapıyor olması hastayı benim muayene etmem gerektiği anlamı taşımıyor, vs. idare dediki bi kılçık sensin, yorulmuşssun sen başka birime geç. diğer arkadaşlar arıyor, yazıyor, vs vs. şimdi yer acil servis. madd ihtiyaç var. teşviği bi tık fazla malum, nöbet benim için avantaj. memurum 4/d vs değil. ama mobbingi bi türlü aşamıyorum. idare dr a toz kondurmuyor. ama 39 derece ateşli .ocuk velisi bana sarıyor, kesi geliyor cerrahide bana sarıyor.dr yok. ne önerisiniz

