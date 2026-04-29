Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

29 Nisan 2026 06:51
Eşin Doğum Yapması Halinde 24 Ay Ücretsiz İzin

Merhabalar, zabıt katibi olarak çalışıyorum, eşim ev hanımı, doğum yapması halinde ben 24 ay ücretsiz izin kullanabilir miyim, komisyonun red verme gibi bir durumu olabiliyor mu, bir kısım reddedemezler senin yasal hakkın diyor, bir kısımda personel yetersiz reddedilir diyor, sizce durum nedir. teşekkürler


genc_ustat
Memur
29 Nisan 2026 09:16

reddedemez. dilekçende şu madde uyarınca şu kadar ücretsiz izne ayrılmak istiyorum de yeter

