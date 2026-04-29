Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Yıllık İzin Süresi


Yıllık İzin Süresi

Arkadaşlar merhaba. 24.01.2017 tarihinde 4/b Büro Görevlisi olarak kamuda işe başladım. Memuriyette geçen hizmet sürem (4/B li sözleşmeli memurluk da dahil) 9 yıl 9 ay şuan itibariyle. Bilgisayar işletmeni kadrosunda çalışmaktayım. Yıllık izin sürem 20 gün. Acaba 30 gün izini ne zaman hakederim. Biraz araştırdım 6 ay kısa dönem askerlik süresi de kamu hizmetinden sayıldığı için 28 Temmuz 2026 da 30 gün yıllık izni hakeder miyim? Bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
29 Nisan 2026 10:12

Askerlik süresi kadrolu memurlar için kıdem ve yıllık izne esas hizmet süresinden sayılmaktadır ancak sözleşmeliler için askerlik süresi dikkate alınmamaktadır:

https://sorucevap.memurlar.net/soru/3717/sozlesmeliyim-askerlik-surem-yillik-izin-hesabina-katilir-mi.html

izne esas hizmet süresi konusu:

https://sorucevap.memurlar.net/soru/2686/ozeldeki-hizmet-izinde-degerlendirilir-mi.html


Ugurr4207
Aday Memur
29 Nisan 2026 10:17

Kadrolu memurum 2023 yılından beri

