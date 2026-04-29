29 Nisan 2026 15:22
BES bana göre sonradan değeri anlaşılan şeylerden biri. İlk başta insan çok sıcak bakmıyor, çünkü bu hemen sonuç veren bir sistem değil. Ama zaman geçtikçe düzenli birikim yapmanın ne kadar zor olduğunu anlayıp görünce mantığı daha da oturuyor. Elinde para kalırsa harcanıyor, BES olunca en azından otomatik bir şekilde kenara gidiyor.

Ben de bir dönem buna gerek var mı acaba diye düşünüyordum ama başladıktan sonra da fikrim değişti. Özellikle bu olaya uzun vadede bakınca, tek seferde büyük para ayırmadan bir şeyler birikmesi, bu açıdan daha mantıklı oluyor. Devlet katkısı da ekstra yanında gelmesi çok daha iyi oluyor. Ben bu birikime Türkiye Hayat Emeklilik üzerinden devam ediyorum, şu ana kadar düzenli ilerlemesi bile bana yeterli geliyor. Bence BES?e kısa vadeli kazanç gözüyle bakınca hayal kırıklığı olur. Ama ileride elimde ek bir destek olsun diye düşününce o durum ortadan kalkıyor. Bu sistem biraz sabır, biraz da alışkanlık işi.

Son heceden kelime bulma oyunuDüşünüyorum..Son hecenin tersinden kelime türetme oyunuBen Bu Şarkıyı Sana Yazdım..Şu an ne dinliyorsunuz?İçinizden gecenlerSon iki harften kelime bulma oyunuAlfabeyi takip ederek cümle kurma oyunuAltını Çizdiğim CümlelerKelime Oyunu

Sosyal medya hesabından tehdit paylaşımları yapan öğretmen hastaneye yatırıldıMİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belgeZiraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi açıklandıAltının kilogram fiyatı 6 milyon 592 bin 200 liraya düştüBakan Gürlek: İnsanların çözülmesini beklediği dosyalara farklı bir gözle bakıyoruz

Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEminevime girilir mi?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?