BES bana göre sonradan değeri anlaşılan şeylerden biri. İlk başta insan çok sıcak bakmıyor, çünkü bu hemen sonuç veren bir sistem değil. Ama zaman geçtikçe düzenli birikim yapmanın ne kadar zor olduğunu anlayıp görünce mantığı daha da oturuyor. Elinde para kalırsa harcanıyor, BES olunca en azından otomatik bir şekilde kenara gidiyor.

Ben de bir dönem buna gerek var mı acaba diye düşünüyordum ama başladıktan sonra da fikrim değişti. Özellikle bu olaya uzun vadede bakınca, tek seferde büyük para ayırmadan bir şeyler birikmesi, bu açıdan daha mantıklı oluyor. Devlet katkısı da ekstra yanında gelmesi çok daha iyi oluyor. Ben bu birikime Türkiye Hayat Emeklilik üzerinden devam ediyorum, şu ana kadar düzenli ilerlemesi bile bana yeterli geliyor. Bence BES?e kısa vadeli kazanç gözüyle bakınca hayal kırıklığı olur. Ama ileride elimde ek bir destek olsun diye düşününce o durum ortadan kalkıyor. Bu sistem biraz sabır, biraz da alışkanlık işi.