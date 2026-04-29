Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Babalık izni Bilgi Muhtaç


29 Nisan 2026 15:26
Ne zaman kullanabilirim hemen mi kullandırıyorlar yoksa sonra kullanmak istesem kullanabilir miyim izini

fırlamaaaa
Aday Memur
29 Nisan 2026 15:48
istediğin zaman kullanamazsin ama amirine kalmış, çünkü zamaniyla alakalı net bilgi yok, sonra kullanırım dersen amir izin vermeyebilir

holhon66
Memur
29 Nisan 2026 15:57
amir senelik izin al sonra kullan babalık izini derse sonra amir değişirse vs durumlar olursa nasıl olucak peki
fırlamaaaa
Aday Memur
29 Nisan 2026 16:05
ağzından o laf çıkarsa verir izni devrem değişeceğini sanmam, ikisi de izin değil mi neden senelik izin kullan desin allasen, verir Babalık iznini

Ferhatjop
Memur
29 Nisan 2026 16:19

Bence şark kurnazlığı yapmaya gerek yok. Çocuğun olduysa zaten eşinin yanında olman gerekiyor. Al iznini kullan hemen. Ha mümkün değilse de farklı durumlar varsa da iletirsin amirine ona göre yol çizilir. Herşeyi kafaya takmaya gerek yok. Hayat kısa.

