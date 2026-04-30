Kapatılan okulda öğretmenin kadrosu ne olur?


30 Nisan 2026 03:33
Kapatılan okulda öğretmenin kadrosu ne olur?

Okulumu kapatılarak bir proje okuluyla birleştirildi. Eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla ben proje okulu öğretmeni miyim ? Yoksa şimdiden itibaren proje okulu öğretmeni mi oldum ?


Lewo124
Şube Müdürü
30 Nisan 2026 07:44
Kapatılan okulların kadrolu öğretmenleri, hizmet puanı üstünlüğüne göre il/ilçe içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan diğer eğitim kurumlarına atanır. Öncelikle öğrencilerin nakledildiği okullara (taşıma merkezi) atamaları yapılabilir. Açık norm yoksa öğretmenler, "norm kadro fazlası" olarak il/ilçe emrine atanarak görevlendirilir.

bahçesaray
Şef
30 Nisan 2026 07:49
evet

trampsever
Aday Memur
30 Nisan 2026 08:14
muhtemelen resen açık olan okullara verirler
Çok Yazılan Konular

Ücretisiz izin iptal sonrası geri ödemeZorunlu ders saati 15 olmalı!Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullara acil rotasyon lazım, iklim değişmeli.Burslulukta öğretmen çocuğu kontenjanının 2025'te %15'ten %10'a düşmesi bursluluğu kazanmak?Görevlendirme uzatma dilekçesiYönetici yetiştirme programı bu yıl uygulanır mı?Yusuf Tekin istifa etmeli mi?Eğitim İş mi yoksa Eğitim Sen mi?İngilizce branşı için önerileriniz

Son Haberler

Muhittin Böcek'in gelini gözaltındaBakan Çiftçi'den yeni atanan valiler ve Emniyet Genel Müdürü Fidan'a tebrikAltında düşüş serisi sürüyor: İşte 30 Nisan 2026 güncel altın fiyatlarıPetrolde 120 dolar eşiği aşıldı. Akaryakıt zamlanacakOrdu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı

Kamu İşçisi Geliri Aylık 93.500 TL - 2026 İlk 4 Ay İçin!Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEminevime girilir mi?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?