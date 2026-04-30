İcra Katibi Olmak İsteyenlere Acı Gerçekler

Madde madde yazıyorum sonra agam okumadım gözümden kaçtı demeyin.
1. Her yazıda hariç tutulacak personelsindir.
2. Cayır cayır mobbinge uğrayacaksın. Amirinden, Avukattan, Vatandaştan, Polisinden.
3. 657'ye tabi ama 657'deki hakların ancak %5'ini kullanırsın.
4. 657'ye tabisindir ama 657'li değilsindir.
5. Ünvan değiştiremezsin, kimsen yoksa müdür müdür yardımcısı olamazsın.
6. Hayatında ödeme emri hazırlayamamış avukat işsiz kalırsa gelir tepene amir olur.
7. Haciz yolluğu havuzsa sürekli hacze gider en iyi ihtimal annene, karına, bacına, kızına küfürler yer yoluna bakarsın.
8. Hastalıktan rapor değilde yıllık izin kullanmak istersen izin dilekçen yetmez müdüre has özel kağıtta mazeretini anlatman gerek.
9. Eğitim alacağın bir ortam yok bak matematiğin ve aklın gıtta adamım var deyip girerim deme. Çok iyi mesai arkadaşlarına rastlamazsan kanırta kanırta acılar çektirirler.
10. Zabıt katibi arkadaşın senden fazla maaş alır sen baş parmağını yalarsın.
11. İş yükü özellikle büyükşehirdeysen, boyun fıtığı, kıl dönmesi, bel fıtığı, ruhsal hastalıklar açısından seni inanılmaz zevklere sevk eder.
12. Psikyatrik hastalığınız veya nörolojik hastalığınız varsa daha da ilerler bir süre sonra ilaçta kesmez.
Heaaa ben ayın 15'de maaşa bakarım diyen elbette olacaktır. O zaman işe başlayınca ağlamayacak.
( minicik ilçelerde çalışacaksanız eyvallah )
