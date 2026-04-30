30 Nisan 2026 23:11
Nöbet İstirahati

Birlikte haftada 6 gün çalışıldığı yetmezmiş gibi pazar nöbeti ertesi pazartesi istirahati kaldırıldı. Durup dururken böyle bir karar alma yetkileri var mı, bir kere personelin iyiliğine bir şey yapıldığını görmedim


ibrahimkavak
Aday Memur
30 Nisan 2026 23:40

İç hizmet yönetmeliği;

Madde 387 - 24 saatlik nöbet hizmeti ile görevlendirilen nöbetçi heyeti, nöbet yerinden ayrılmaz, her zaman vazifeye hazır bulunur.(2)

Subay ve astsubaylar yatma zamanından kalk zamanına kadar kontrol görevlerine aralıksız ve münavebe ile devam ederler.

(Değişik üçüncü fıkra: RG-30/5/2013-28662) Ancak, nöbeti Pazar gününe rastlayan subay ve astsubaylar ile uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurlar, nöbeti devir ve teslimden sonra salı günü mesai başlangıcına kadar istirahat ederler.

