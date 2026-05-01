Eşim yarı zamanlıya geçiş yaptı..

Öncelikle hayatınızın bir tık daha iyi olmasına çok sevindim. Belki sitede benim kadar bu yarı zamanlı çalışma sistemini didik didik eden yoktur:) Birçok arkadaşa yardımcı olmaya da çalıştım. Dilekçe örneği olsun örnek matbu vs olsun birkaç arkadaş ile bayağı yardımcı olmaya çalıştık. Tam yarı zamanlıya geçceğimiz zaman karakol amiri bekle orijinal sisteme geçiyoruz dedi bende vazgeçtim ve 6 aydır orijinal çalışıyoruz. Gelelim sorunuza 8 yılı doldurup 3/1 e düştüğündüzde yeşil pasaport için personel şubeden belgeyi alıp nüfusa gidip çıkartabilirsiniz. Ben eşime ve o zaman 1 yaşındaki oğlumada çıkarmıştım. Yaklaşık 4 günde falan elime ulaşmıştı sene 2023 te. Ancak henüz kullanmak nasip olmadı oda ayrı bir sorun:):):) Diğer sorunuz için ise ben bişeylerin düzeleceğine inanıyorum. Tahminime göre orijinal 12 36 umarım kanunlaşır ama en kötü 3201 de yönetmelik adı altında çıkacaktır. 160 saate normal ücret ne ise o alınacak harici 12 36 sistemi aylık 180 saat ettiği için harici 20 saat mesaiye tabi tutulacak. 180 saat üzeri bir çalışma olağanüstü valilik oluşuna bırakılıp orada çalışılan her 8 saate ise 1 günlük yıllık izin verilecek ayrıca bayram resmi tatiller vs bir karara bağlanacak. Öyle eskisi gibi 10 kişi gitmesi gereken görevlere 100 kişi nasıl sa beleş diye yazılamayacak. Hatta yukarıdan baskı bile gelebilir olabildiğince az personel yazın ve özellikle o gün aktif çalışan personleden istifade edin diye. Bunlar temenni değil olacak olanları hissedebiliyorum. Ülke olarak tarihte ilk kez en zorlu süreçte bir seçim olacak. konjonktör değişti insanlar mars ta hayat arayıp uzayda gaz ve değerli element araştırması yaparken biz hala sanayi inkilabındaki çalışan 12 24 Çin işçileri gibi çalışıyoruz ve yüzyılımıza uygun değil. Eskisi gibi polisliğe gelen nesilden ilgi yok. Yani çok yazılacak şey var ançak uzatmak istemiyorum. Ama 12 36 gelecektir birde mesai düzenlemesi ile sınırlı imkanlara sahip bir sendika polise İLAÇ olur İLAÇ. O yüzden bende biraz daha beklemekteyim. 12 yıl oldu ama sadece 2028 e kadar bekleme kararı aldım kaldı ki önümüzdeki yıl seçim var. Şu an 12 36 çalışıyoruz ARKARAŞLAR MÜKEMMEL BİŞEYMİŞ YA. ALLAH bütün meslektaşlarıma nasip etsin bu sistemi

