Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Sözleşmeliden sözleşmeliye geçişte istifa zamanlaması nasıl olmalıdır?


01 Mayıs 2026 18:50
Sözleşmeliden sözleşmeliye geçişte istifa zamanlaması nasıl olmalıdır?

Sözleşmeli personel Gençlik ve Spor Bakanlığında çalışıyorum. Unvan değişikliği kapsamında kurum avukatı pozisyonuna Afad'da asil olarak hak kazandım. Haftaya evrak teslimi başlayacak. Merak ettiğim evrak teslimi yapmadan istifa etmem gerekiyor mu? Yoksa güvenlik soruşturması akabinde atama onayının gelmesi ile istifa edip geçiş yapabilir miyim. Yani atama onayı gelene kadar sözleşmeli olarak çalışabilir miyim? Süreç tam olarak nasıl işlemeli? Uygulamadaki durum nasıl? Bilgilerini paylaşanlara şimdiden teşekkür ederim.


tatilde
Şef
01 Mayıs 2026 20:07
onay geldiğinde istifa edebilirsiniz. tabi bu sürede çalışmak istiyorsanız
Toplam 1 mesaj

