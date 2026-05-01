01 Mayıs 2026 19:15
Okullarda yemek verilmesi.

Bizim okulda 550 öğrenci var 22 taşımalı onu anladık 170 kişiyede kaymakamlık vakıftan yemek veriyor öğretmenevine ödüyor.Buraya kadar tamam sağolsunlar iyi niyet kötü bir amaç yok muhakak.Geriye kalan 358 çocuğun suçu ne birde böyle bakalım.Eve gitmek yasak,dışarda yemek yasak,herşey çantaya konmuyor yani sıcak yemek kültüründen bahsediyorum.Hani öğrencileri fesfuttan uzak tutalım obazite arttı diyenlere soralım yetkililere.Fakirin çocuğu obazite olmasın sıcak yemek yesin ortahalli ve zengininki olabilir mantığımı bu buyurun size bakış açısı.Kantinle karın doyarmı on sene.sağlık ne olur sonra.


Hayydar
Şef
02 Mayıs 2026 00:22

Okullarda öğle yemeği ciddi bir problem, ya eskiden bizim zamanımızda olduğu gibi ikili öğretim olacak herkes evinde yemeğini yiyecek ya da devlet tüm öğrencileri kapsayan bir sıcak yemek organizasyonu yapacak. Ama nasıl yapacak ki!? Devleti yönetenler çalmasa bunu yapabilir ancak!!? Her gelen çalma peşinde olunca ekonomi battıkça batıyor, yeni vergiler yeni zamlar vatandaşın belini büküyor, adaletsizlikler alıp başını gidiyor, böyle bir durumda kimin umurunda öğrencilerin ne yediği/yiyeceği, aç kalsalar kim takar!!!


0109
Şef
02 Mayıs 2026 15:54

Haydar hocamgaliba bu durumdan şikayetçi olan ikimiz varız baksana birtek yorum yok.Demekki ciddi bir sorun değil.bunuda kabul etmek lazım çoğunluk nasıl derse tabi bizde rıza göstereceğiz.

Hayydar, 3 gün önce

blackgalleon
Aday Memur
04 Mayıs 2026 13:06
Hocam dediğiniz gibi en mantıklısı sabahçı öğlenci tarzı ya da öğle arası olan bir sistem ! Devlet herkese yemek veremeyeceğine göre .
Hayydar, 3 gün önce

asiia
Şef
04 Mayıs 2026 22:38
Verilen yemeklerin kalitesini görünce hiç yemek olmasa daha iyi olur. (yıllarca taşıma okulda çalıştım. İhale süreci ne kadar titiz olursa olsun yüklenici Firma hep çalma peşinde oldu. Çocuklar salçalı su yediler. Düzgün yemek yapan firmalarda oldu fakat çocukların çoğu yemek yemediği için israf oldu. Anasınıflarına yemek vermeye çalıştılar yarım dönem sonra sona erdi. Maalesef herkese beğendirmek zor oluyor. Kendi çocuğumun okulunda öğlen yemeği çıkıyor, aylarca parasını ödediğim halde çocuğumun yediği yemek haftada bir kez anca. En sonunda ne halin varsa gör dedim bıraktım. İşin özü her çocuğa sıcak yemek verilsin güzel bir fikir ama uygulanabilirliği maalesef çok zor. Kamu kaynaklarını israf etmekten başka bir işe yaramaz.)

turkcecii05
Şef
05 Mayıs 2026 00:37
devleti yönetenden once insanına bakacaksin ulu orta bi devlet boyle aşağılanmaz. şikayet ediyorum sizi. su da var Idareciyken oyle şeylere şahit oldum ki. Ramazanda öğrenciler yemediği icin yari yarıya dusuruyorduk yemegi ay sonu puantajı getiriylrlardi tam. imzalamayiz deyince de biz de aynı kurumuz vs diyorlardı. Koca ilçeye bunlar yemek dagitiyordu cogu imzalasa sadece bir tabildottan 50 lira kar yapıyordu. sadece bizim okuldan 1 mübarek ayda 20bin soymaya çalıştılar. ilçedeki 100 okulda bunu yapsan 2 milyon para yapar. Su hale bak. en alttaki insan bunu yapmaya calisiyor. Ben imzalasam kim hesap soracak bitmiş gitmiş şey. Bu ülkedeki insanlarda bi ahlak sorunu var. O yuzden o bu su dememek lazim. Halkın seçtiği insanları da ulu orta boyle konuşmamak lazım
Hayydar, 3 gün önce

Pratik Hoca
Şube Müdürü
05 Mayıs 2026 05:47

Taşımalı (evi okula 2 km den uzak olan taşımadan, durumu riskli olan vakııftan yiyor onu anladık. Geri kalan 350 öğrenvi ebi okula yürüme mesadesinde.

Onlar öğlen evine niye gitmiyor?

Öğlen çıkış niye yasak?

Hangi mevzuata dayanarak böyle bşr karar aldınız?

Orayı anlayamadım.

Ülkenin her yerinde taşıma kapsamında olmayan çocuklar öğle yemeğindeveve gider. Çıkar dışarda marketten bşr şey alır yer. Durum bu şekilde.


jajacoelho
Genel Müdür
05 Mayıs 2026 08:23

biz velinin onayı ve verdiği dilekçeyle evi yakın olanları öğlen gönderiyoruz.sorumluluk velide öğle arası..okulda tutmak saçma cidden..yağmurda ve aşırı sıcakta hepsi sınıflara doşuşacak o kadar öğrenciyi binas içinde nöbetçi kontrol edemez,evlere gönderilmesi şart

buraközeleğitim
Müsteşar
05 Mayıs 2026 09:24

Aynı şeyleri kendi çocuğum için ben de yaşadım. Ortak yemekte türkiyede insanları memnun etmek çok zor. Ancak kantin olmasa sadece yemekhanede yemek olsa daha az çeşit ve kaliteli olsa çocuklar mecbur yer. Örnek veriyorum 5 çeşit yerine bir mercimek çorbası bir tavuklu pilav olsa sadece ama kaliteli olsa herkes mecbur yer kantin de olmasa

asiia, Dün
