Ara tatillerin kaldırılması


02 Mayıs 2026 12:56
Ara tatiller önümüzdeki dönem kaldırılcak büyük ihtimalle. Onun yerine yaz tatiline ekleme olacakmış


jajacoelho
Genel Müdür
02 Mayıs 2026 13:25

o ekleme de hikaye..bi punduna getirip onu da kaldırlar 1 eylülden 1 temmuza kesintisiz eğitimin yoluna taş döşüyorlar.Sonra da 2 aylık tatile göz dikerler.


fokyay
Şef
02 Mayıs 2026 13:41

Aynen öyle.

jajacoelho, 2 saat önce

o ekleme de hikaye..bi punduna getirip onu da kaldırlar 1 eylülden 1 temmuza kesintisiz eğitimin yoluna taş döşüyorlar.Sonra da 2 aylık tatile göz dikerler.


komodin bahattinn
Şef
02 Mayıs 2026 13:59
ara tatiller son derece yerinde bir uygulamaydı. öğrenciler ve öğretmenler rahat bir nefes alıyorlardı dönem içinde. madem öyle alternatif çözüm olarak yazılı haftalarında da ders yapılması çünkü fiilen zaten yapılmıyor öğrenciler boşuna okula geliyor.

berkaydal
Genel Müdür
02 Mayıs 2026 14:39

Bence yaz tatili de şubat tatili de kaldırılsın. öğretmenlere 30 gün izin hakkı verilsin.

Çok Yazılan Konular

Zorunlu ders saati 15 olmalı!Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıKariyer Basamakları Yeni TakvimEğitim İş mi yoksa Eğitim Sen mi?Okullara acil rotasyon lazım, iklim değişmeli.12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?Okur müdür yardımcısı idari amir midir?Müdürün haber vermeden sınıfa girmesi.Kapatılan okulda öğretmenin kadrosu ne olur?Ara tatillerin kaldırılması

Sözlük

anneler günü 1 Bugün olanlar 1 1 mayıs 1 hayırlı cumalar 1 gelmeyecek birini umutla beklemek 1 hıdırellez 1

Son Haberler

Sahte 'diplomat' ve MİT iddiasıyla dolandırıcılığa 10 yıl hapis istemiBursa'da avukat cinayetinde 5 kişi tutuklandıEvde oyun oynarken kaynar suya düştü: 2 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındıErdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin ediciElektronik yazışmada güvenli dönem: KEP sistemi büyüyor

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi Geliri Aylık 93.500 TL - 2026 İlk 4 Ay İçin!Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEminevime girilir mi?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?