Mobbing mi ? Ne yapmalıyım ?

Odyolog kadrosunda 4 yıl önce hastaneye başladım. Uyku labaratuvarı sertifikam ve tecrübem olduğu için geldiğimde hem gündüz odyolog işimi , ekstra da mesai tutarak uykuya bakıyordum. Yıllarca ildeki tek uyku ve tek Bera testi yapan olarak çalıştım. Yeni bir odyolog daha geldi ve başhekim yardımcısı arkadaşı olduğu için (abi diyecek kadar) en iyi şartlarda o çalıştı. Sonra bu başhekim yardımcısı başhekim oldu ve ilk haftasını uyku labaratuvarına kapattı . Bana sadece odyolog olarak çalışacaksın dedi .8 aydır o şekilde 2 odyolog çalışıyorduk . Bu hafta penceresi , havalandırması olmayan bir odaya beni taşıma kararı aldılar ve diğer odyolog olan kızı başka rahat birime verdiler. Onun işinide benim yapmam söylendi. Şuan tekrardan tek odyolog oldum ve oda koşullarında köpek bağlasan durmaz duruma geldi. Bu durumda silsileyi bozmadan nasıl bir yol izlemeliyim? İşi zaten ben tek yapıyordum eskiden ama bu şekilde kollanması zoruma gidiyor ? Sizden akıl ve resmi olarak bu duruma ne yapabilirim fikir istiyorum . Silsileyi bozmadan dilekçe yazarak nasıl sağlık bakanlığına kadar şikayet edebilirim?