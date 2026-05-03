Açığa alınan polisin diğer silahları

açığa alındığında zati demirbaş silahın ve üzerine kayıtlı tüm silahlar geçici muhafaza altına alınır. satış işlemi muhafaza altında olduğu için yapamazsın. geçici muhafaza altına alma kararında amaç seni korumaktır. itiraz etsen de mahkeme bunu degistirmez. buradaki amaç personeli korumaktır. hem psikolojik hem de adli olay olsun prosedür bu şekilde işler. temel mantık seni korumaktır.

