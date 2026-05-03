03 Mayıs 2026 13:54
Eşim il içi atanırsa ne olacak? Bilgilendirir misiniz?

Merhaba, ben kadrolu öğretmenim. İstanbul/Esenyurt'ta bulunduğum kurumda bu yıl itibariyle 3 yılımı dolduracağım ve yarın açılacak olan il içi isteğe bağlı atamadan faydalanmak istiyorum. Eşim bu yıl KPSS'ye girecek ve o da İstanbul içi bir kurumda memur olmaya çalışacak. Sorum şu: Eşim uzak bir ilçeye atanırsa (örneğin Tuzla), ben de bu tarafta kalırsam (örneğin Arnavutköy) özür grubuyla ben de o tarafa gidebilir miyim yoksa atandığım kurumda 3 yıl çakılı mı kalırım? Normalde böyle olacağını biliyorum ama İstanbul gibi büyük şehirler için farklı bir kural var mı ? Öbür türlü Arnavutköy- Tuzla arası günlük gidip gelmede büyük sıkıntılar yaşayacağız, bunu elimine eden bir madde var mı yönetmelikte ?


bahçesaray
Şef
03 Mayıs 2026 14:58
3+1 den sonra il içi isteye bilirsiniz ( sözleşmeli iseniz)

bahçesaray
Şef
03 Mayıs 2026 15:00
eşiniz 360 gün sigortası doldurduktan sonra eş durumu yapa bilirsiniz

sevvalakkus
Aday Memur
03 Mayıs 2026 15:24

Sözleşmeli değil kadroluyum. o açıdan bir sorunum yok, eşim de devlet memuru olacağı için 360 gün sgk gözetilmiyor diye biliyorum. benim sorum aynı il içinde yer değişimiyle ilgiliydi daha çok hocam.

berkaydal
Genel Müdür
03 Mayıs 2026 15:32

Eşiniz atandığında mazeretiniz oluşur ve aile birliğine bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilirsiniz. Çakılı kalmazsınız. Ancak ilçe gruplarına bakın. Aynı ilçe grubunda iseniz çakılı kalırsınız ilçe grubu uygulaması devam ettiği sürece.


bahçesaray
Şef
03 Mayıs 2026 15:37
eşiniz memur da olsa 360 gün şartı var

berkaydal
Genel Müdür
03 Mayıs 2026 15:43

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,

Yukarıdaki madde için istenir.

Devlet kadrosunda olursa kadrolu olarak 4a ya da 4b olur.

Hatalı bilgi vermeyiniz.

