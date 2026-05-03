Eşim il içi atanırsa ne olacak? Bilgilendirir misiniz?

Merhaba, ben kadrolu öğretmenim. İstanbul/Esenyurt'ta bulunduğum kurumda bu yıl itibariyle 3 yılımı dolduracağım ve yarın açılacak olan il içi isteğe bağlı atamadan faydalanmak istiyorum. Eşim bu yıl KPSS'ye girecek ve o da İstanbul içi bir kurumda memur olmaya çalışacak. Sorum şu: Eşim uzak bir ilçeye atanırsa (örneğin Tuzla), ben de bu tarafta kalırsam (örneğin Arnavutköy) özür grubuyla ben de o tarafa gidebilir miyim yoksa atandığım kurumda 3 yıl çakılı mı kalırım? Normalde böyle olacağını biliyorum ama İstanbul gibi büyük şehirler için farklı bir kural var mı ? Öbür türlü Arnavutköy- Tuzla arası günlük gidip gelmede büyük sıkıntılar yaşayacağız, bunu elimine eden bir madde var mı yönetmelikte ?