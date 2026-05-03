Lütfen bilgisi olan birisi yardımcı olabilir mi

Selamlar bı konuda bilgiye ihtiyacım var. 6 ay önce silahım emniyet tarafından geçici muhafaza altına alındı. Emniyetin rehberlik servisi ruh sağlığına sevk etti.Heyete girdim ve 6 ay silahsız ve ayda bir kontrole gelecek dediler. 6. Kontrolümde kadar sürekli doktor ne derse onu yaptım gyrex,secita,rileptid kullandım. 6. Ay son kontrolümde doktor belirgin psikopatoloji tanısı koydu ve ilaç kullanmaya devam et dedi ve bence silahını alma dedi. Heyete girecem bu tanı hakkında bilgisi olan var mı internetten araştırdığımda emniyetin çoğunda olan belirtiler bunlar heyetten sonra silahımı alabilirmiyim. Bu tanı hakkında daha önce böyle bir konuyu bilen veya okuyan var mı. Amacım d dilimi olmamak çünkü birçok özlük hakkımı kaybediyorum meslekte 17. Yılım 3 tane şark yaptım.