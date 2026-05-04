Nisan Ayın Enflasyonu 4.18

04 Mayıs 2026 10:03
Nisan ayı enflasyonu açıklandı

Policeeeeee
04 Mayıs 2026 10:06
var mı temmuz zammına etkisi

Enginpol
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:08
temmuz maaşı yüzde 17-18 bandında olur

TheSandMan
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:09
4 aylık enflasyon yüzde 14,22 ..Temmuzda alacağımız en az zam oranı. Mayıs ve Haziran ayına da bakmamız lazım

TheSandMan
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:13
Rakamlarla oynanmaz ise Yüzde 20 olur . Zaten gıda fiyatları malum marketlerde el yakıyor

reis5854
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:17
yav ne 20 si bu sekilde yüzde 10 alacaz

formula01
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:20

Yüzde 10 ne kardeş, şu an oluşan yüzde 14.22

TheSandMan
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:21
4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 14,64 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre: Ocak: %4,84 Şubat: %2,96 Mart: %1,94 Nisan: %4,18

FCoksen1974
Şube Müdürü
04 Mayıs 2026 10:21

Mayıs ve haziran oranlarını 1 in altında çıkarırlar hayalimizi çalarlar güvenmiyorum bunlara


reis5854
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:21
hesaplama bilmiyorsun galiba şef şuan oluşan yüzde 3 toplu sözleşme yüzde 7 etti sana yüzde 10

Taskiranosman
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:24
Yanlıl hesaplıyorsunuz. Memur ve memur emeklisi zammı altı aylık çıkan enflasyon oranından yüzde 11çıkar.Bu tutara yuzde 7 eklenir. Örnek altı aylık enflasyon yüzde yirmi çıkarsa bu oranı SSK ve bağkurlu alır. Memur kesimi ise yüzde yirmiden yüzde onbır çıkarılır kalana yüzde yedi eklenir. Yani yüzde onaltı eder. Yüzde onsekiz çıkarsa memur yyzde ondört zam alır.

SteveRogerss
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:25
şu toplu sözleşme denen saçmalığı vermese sadece enflasyon alsak daha iyi.

reis5854
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:26
benim dediğimin detaylısi bu ;)
EnBa4057
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:26

10,51 alacağımız kesinleşti.


FCoksen1974
Şube Müdürü
04 Mayıs 2026 10:27

Kardeşim o emekliler için diyor çalışan memurlar için 10.51 diyor link aşağıda inanmıyorsan bak burada yazıyor https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/memur-ve-emekli-icin-zamli-maas-tablosu-ortaya-cikti/551786/

reis5854
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:27
o zaman yüzde 3 alırız hepten hapı yutariz
TheSandMan
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:28
zaten rakamlarla oynamazlarsa. Benim tahminim realist oranlar gelse yüzde 20 olması gerekiyor. ama dediğin gibi rakamlar belirler
TheSandMan
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:29
Rakamlarla oynanmazsa demiştim. Bu şekilde devam ederse yüzde 18 yada 20 aralığında olur. tabiki rakamlar belirler..
TheSandMan
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:30
Haklısın
İbrahim5506
Şef
04 Mayıs 2026 10:38
Yok Reis şu an 10 küsür..Senin dediğin Haziran enflasyonu ile beraber Temmuz'da verecekleri tahmini zam..
sdtmtl
Memur
04 Mayıs 2026 10:39
Son 2 ay %2 üzeri gelirse kümülatif olarak %16 civarı alırız
