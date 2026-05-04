Nisan Ayın Enflasyonu 4.18

Yanlıl hesaplıyorsunuz. Memur ve memur emeklisi zammı altı aylık çıkan enflasyon oranından yüzde 11çıkar.Bu tutara yuzde 7 eklenir. Örnek altı aylık enflasyon yüzde yirmi çıkarsa bu oranı SSK ve bağkurlu alır. Memur kesimi ise yüzde yirmiden yüzde onbır çıkarılır kalana yüzde yedi eklenir. Yani yüzde onaltı eder. Yüzde onsekiz çıkarsa memur yyzde ondört zam alır.

