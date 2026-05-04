Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Zam Oranı Kaç Oldu


04 Mayıs 2026 10:25
Arkadaşlar bir çoğumuz yanıldık. 4.18 açıkladılar. Şahsen çok şaşırdım. Toplam kaç oldu?


khamul
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:26

%10,51 deyiz şu anda


SteveRogerss
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:32
10.51 + Mayıs + Haziran

İbrahim5506
Şef
04 Mayıs 2026 10:35
Mayıs ve Haziran'da 2 yi geçmez bence.

M Can
Genel Müdür
04 Mayıs 2026 10:38

Şuan 14'ü buldu. 16 yı aşırmazlar...


Sakaryalı540
Şef
04 Mayıs 2026 10:39

Dediğin gibi yapılacak ama çıkan sonuçtan 11 çıkarılacak kalan orana 7 eklenecek

M Can
Genel Müdür
04 Mayıs 2026 10:40

Düzeltme.. SSK ve Bağkurun farkı 14'ü buldu. Memur ve emeklisi şuan 10.51.


egop0
Şef
04 Mayıs 2026 10:54

Bloomberg, İTO, AA Anketi, Ekonomistler hepsinden de yüksek açıkladı. Bir tek ENAG dan düşük açıklamış oldu. Böyle bir ters köşeyi en son 09/2025 enflasyonunda görmüştük.


bystander
Şube Müdürü
04 Mayıs 2026 11:15

Şu an 10,51 oldu. Mayıs ve Haziran aylarında 1,5-1,5 gelse alacağımız toplam oran 13,85 olur. Daha aşağı çıkacağını sanmıyorum. Gerçekçi tahminim ise 14-15 aralığı.


Aytaç Serbes
Aday Memur
04 Mayıs 2026 11:53

Mayıs ve haziran geçen seneki gibi gelir ise %13,73 oluyor zam


mihendis1234
Memur
04 Mayıs 2026 12:15

şuanki zam oranı 7 nin çıkarıldığı sonuç bu....şuanki 4 aylık enflasyon 14,64.......

mihendis1234
Memur
04 Mayıs 2026 12:18

mayıs 2,42 haziran 1,85 temmuz zam oranı 15,27 olur 0,45 lik hata payı ile 15,78 ile 14,77 arasında bir zamla biter bu tartışma.....


Son5yil
Şube Müdürü
04 Mayıs 2026 12:22

Mayıs ve Haziran rakamları beklentilere uygun gelirse 14,5 zam alıyoruz. Benim kişisel tahminim, Mayıs ayı beklentinin bir tık üstü, Haziran ayı beklentinin bir tık altı enflasyon oranı gelir ve nihayetinde yüzde 14 küsürlü bir zam alırız.


Sevdaamm12
Aday Memur
04 Mayıs 2026 12:44

Taban maaşa eklenen 1000 tl temmuz ayından itibaren olmayacak mı?


Çorluilolsun
Şube Müdürü
04 Mayıs 2026 12:52

10u geçmez diyenler nereye kayboldunuz

Savaşın başladığı ilk hafta yazdık 15 civarı olur diye

Toplam 14 mesaj

