Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Zam


04 Mayıs 2026 10:25
Arkadaşlar bir çoğumuz yanıldık. 4.18 açıkladılar. Şahsen çok şaşırdım. Toplam kaç oldu?


khamul
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:26

%10,51 deyiz şu anda


SteveRogerss
Aday Memur
04 Mayıs 2026 10:32
10.51 + Mayıs + Haziran

İbrahim5506
Şef
04 Mayıs 2026 10:35
Mayıs ve Haziran'da 2 yi geçmez bence.

M Can
Genel Müdür
04 Mayıs 2026 10:38

Şuan 14'ü buldu. 16 yı aşırmazlar...


Sakaryalı540
Şef
04 Mayıs 2026 10:39

Dediğin gibi yapılacak ama çıkan sonuçtan 11 çıkarılacak kalan orana 7 eklenecek

M Can
Genel Müdür
04 Mayıs 2026 10:40

Düzeltme.. SSK ve Bağkurun farkı 14'ü buldu. Memur ve emeklisi şuan 10.51.


egop0
Şef
04 Mayıs 2026 10:54

Bloomberg, İTO, AA Anketi, Ekonomistler hepsinden de yüksek açıkladı. Bir tek ENAG dan düşük açıklamış oldu. Böyle bir ters köşeyi en son 09/2025 enflasyonunda görmüştük.

