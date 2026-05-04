VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu


Maç başlamadan önce zaten farklı bir atmosfer vardı; iki Türk takımının final oynaması başlı başına ayrı bir heyecan. Tribünden izleyen de ekran başındaki de ?kupa zaten Türkiye?de kalacak? rahatlığını hissediyordu ama işin içinde yine de final stresi vardı. İlk düdükle birlikte tempo hemen yükseldi, karşılıklı sayılarla geçen anlarda bile maçın kolay kopmayacağı belliydi.

VakıfBank ise o tanıdık oyun disiplinini sahaya yansıttı. Eczacıbaşı Dynavit zaman zaman oyuna ortak olsa da özellikle kritik anlarda VakıfBank?ın hata yapmayan, sabırlı ve kontrollü oyunu fark yarattı. Öyle çok gürültülü bir üstünlük değil ama yavaş yavaş kontrolü ele alan bir yapı vardı sahada; izlerken ?bu iş yine buraya gidecek? hissi oluştu.

Sonunda gelen 3-1?lik galibiyetle birlikte VakıfBank bir kez daha Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Bu zaferle birlikte 7. kez bu kupayı kazanmış olmaları da artık işin tesadüf değil, alışkanlık olduğunu gösteriyor. Hem finalin kalitesi hem de kupanın yine Türkiye?de kalması açısından bakınca, keyifli ve gurur veren bir akşam oldu.

