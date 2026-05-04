Ocak'ta mazerete bağlı yer değiştiren yaz mazeretine başvurabilir mi?


04 Mayıs 2026 15:48
Ocak'ta mazerete bağlı yer değiştiren yaz mazeretine başvurabilir mi?

merhabalar, ben polis memuruyum eşim kadrolu öğretmen 2026 ocak mazeret atama döneminde eşim benim bulunduğum ile atandı. şimdi yaz döneminde benim başka bir ile atanma durumum var 2026 yaz dönemi öğretmen mazeret atamalarında eşim benim atandığım ile atanabilir mi tekrar yani 2026 yılı içerisinde 2 kez mazeret ataması mümkün mü öğretmen eşim için bilgisi olan cevaplayabilir mi??


berkaydal
Genel Müdür
04 Mayıs 2026 17:07

Olur.


tonya61
Memur
04 Mayıs 2026 17:09
Eş durumunda sınırlama yok,eşiniz eş durumu tayini isteyebiliyor.
