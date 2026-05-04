Mazeret ataması kadro yerine mi görevlendirme yerine mi olur?


hocalarım tecrübelerinizden istifade etmek maksadıyla yazıyorum. eşim x ilinde öğretmen ben y ilinde farklı bir ünvanda görev yapıyorum. henüz eşim aile birliği hakkı elde etmediğinden ben geçici görevlendirme ile x iline geldim. bu yaz tatilinde eşim aile birliği tayin talebinde bulanacak fakat ben halihazırda x ilinde geçici görevliyim. bu durumda eşimin tayini asli kadromun bulunduğu y iline çıkar mı bunun mevzuat olarak düzenlemesi nedir? ben eşimin tayini çıkmadan geçici görevimin sonlandırılmasını talep etmeyeceğim. eşim asli kadromun bulunduğu ile tayin olursa geçici görevimi kaldırıp gideceğim. bu mümkün müdür ?


berkaydal
Genel Müdür
04 Mayıs 2026 20:18

asli kadorunuza çıkar.


basaramadıkabi
Aday Memur
05 Mayıs 2026 10:41
eşi geçici görevli olan öğretmen mazeret tayini talebinde bulunamaz yazıyor mevzuatta hocam

berkaydal
Genel Müdür
05 Mayıs 2026 10:50

 Siz 4c siniz. Oradaki geçici görev farklı bir şey. Siz devlet kadrosunda olduğunuz için sizi ilgilendirmez.

Editör silebilir.


basaramadıkabi
Aday Memur
05 Mayıs 2026 10:59
görev belgesi alırken neye dikkat etmeliyim hocam ?

bahçesaray
Şef
05 Mayıs 2026 12:37
geçici görevlilerin eşiniz özür grubuna başvuru yapamıyor

berkaydal
Genel Müdür
05 Mayıs 2026 13:17

Bir şeye gerek yok. Normal görev belgesi. Kadronuzun olduğu yerden alınmış. E devlet üzerinden de alınabilir diye biliyorum.

