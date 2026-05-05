Okullara Yapılan Saldırılar!


05 Mayıs 2026 04:29
Ülkenin şu an ki geldiği durum beni oldukça endişelendiriyor. Artık küçük yaştaki çocuklar bile toplum için tehdit haline geldi. Bu ülkede 14 yaşındaki bir çocuk dahi kendi cüssesinden bile ağır silahlarla okul basabiliyor, öğretmen öğrenci bir sürü insanı kurşuna dizebiliyorsa sorun kimsenin kavrayamayacağı kadar vahim, üstelik baba emniyet müdürü anne öğretmense.


rizaacakmak
05 Mayıs 2026 04:35

Güya bu ülkede bireysel silahlanmaya yönelik çok sıkı düzenlemeler, denetimler, takip ve yaptırımlar var fakat küçücük bir çocuk dahi tahrip gücü yüksek atış menzili fazla olan silahlara bile rahatlıkla erişebiliyor, kullanabiliyor. Ben askerlik sürem boyunca sadece 3 kez atış geçirdim ki onlarda komutanların sıkı denetimleri ve kontrolleri altında gerçekleşirdi öyle ki komutanların atış talimlerinde askerlere yaklaşımları anaokulu çocuklarına yaklaşır mahiyetteydi, mermilerin boş kovanlarını hatta kovanların metal kırıntılarını bile toplamak ve imha etmek konusunda seferberlik atmosferi yaşanırdı onun dışında askerliğimizi boş tüfeklerle yaptırırlardı boş tüfeklerle nöbet tuttururlardı. Bugün normal şartlarda ve yasal düzenlemelerimizde yaşı tutan, sabıkası ve GBT'si son derece temiz hele birde silah bulundurma ve taşıma konusunda ikna edici bir gerekçesi olan her vatandaşın silah bulundurma ve silah taşıma ruhsatı almaya hakkı var ama gelgelelim silah ruhsatlarının harçları öyle yüksek ki neredeyse otomobil fiyatına yakın birde ruhsatların belli yenileme periyotları var ve her yenilemede aynı yüksek harçları ödemek mecburiyetiniz var zaten böyle olmasının sebebi de pratikte bireysel silahlanmayı önlemeye yönelik fakat şu da bir gerçek ki ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma konusunda da ciddi bir artış var örneğin bugün Türkiye'de en ücra bir kasabada ki hanelerin %80'in de ya sandık içerisinde ya da dolap çekmecesinde en az bir tabanca bulmak mümkün ve bu tabancaların %60'ı nın ne bulundurma ne de taşıma ruhsatı var, çoğu babadan dededen kalma, asker ya da polis tanıdığı vasıtasıyla el altından temin edilen silahlar v.s. Diğer bir hususta av tüfeği ruhsatı almak tabanca ruhsatı almaya göre daha kolay çünkü tüfek her ne kadar menzil uzunluğu fazla tahrip gücü yüksek olsa da taşıma, bulundurma ve kullanma pratiği tabancaya göre daha zor oysaki tabanca taşıma, bulundurma, kullanma ve saklama anlamında hem daha pratik hem daha sinsi. Mesela bugün babamın veya bir yakınımın tabancasını belimde taşısam ve belimdeki tabancayla bir olaya karışmasam kim nerden bilebilir? Gerçi her köşe başında polis denetimleri yapılıyor, en hassas noktalarda polisler şüpheli gördükleri şahısları durdurup GBT sorgulaması yapıyor, üst araması yapıyor fakat bunlar bile yeterince etkili olabiliyor mu? Bu ülkede 85 milyon insan yaşıyor her birisinin başında polis mi olacak hoş kimi polislerde özellikle kırsal bölgelerde küçük yerlerde sizi tanıyorsa biliyorsa bir olaya karışmamışsanız, aramanız, yakalamanız, şikayetçiniz ve ihbarcınızda yoksa sizi es geçebiliyor.

Hoş tek sorun tabanca mı? Yerde ki bir taşla bile cinayetler işlenebiliyor, birinin başına odunla bile vursanız sonu cinayetle bitebiliyor. Sonuç olarak bir insanın doğasında diğer bir insana zarar verebilme güdüsü varsa sadece tabanca değil her türlü şey suç aletine dönüşebiliyor. İnsanları suçtan uzak tutabilmek, suçları önlemek için her vatandaşın eline ayağına zincir mi vurulacak? ABD?de paranız varsa istediğiniz silahı alabilmek oldukça kolay, ister bulundurun ister taşıyın bir olaya ve suça karışmadıkça da polisin bile müdahale edebilme hakkı yok ama suça karışırsanız da sonu ya ölünceye kadar bir hücre ya da zehirli iğne. Nitekim herkesin bir aklı ve iradesi var, bireysel özgürlük sahası var, aklı olan her insan yapacağı işlerin sonuçlarının ne olacağını bilir ve ona göre davranır, ne yaparsa da sonucunu görür.


rizaacakmak
05 Mayıs 2026 04:38

Bizde bu ülkede çocuk olduk, öğrenci olduk, icabında akran zorbalığı gördük, öğretmen dayağı yedik, üzüldük, bunaldık, zorluklar yaşadık, kavga ettik, yumruk yedik yumruk attık, parlak bir öğrenci de değildim hani ama elimize tabanca tüfek alıp cinayet işlemedik üstelik benimde çocukluğumda silahlara ve bıçaklara az biraz ilgimde vardı yaşım ilerledikçe de ilgim azaldı çünkü silahlar insanı korumaz hayatını daha da kötü bir hale sokar diye düşündüm gerçi bugünkü eğitim sisteminin de sorgulanması gerekir ancak tek sorun eğitim sistemi de değil sorun toplumun pekçok katmanını etkileyecek kadar büyük bir sorun. Bizim zamanımızda da ülke gündeminde çok çeşitli sorunlar vardı, eğitim sisteminde ciddi sorunlar vardı, okul çeteleri okul kapılarını tutup öğrencilerden haraç toplardı, uyuşturucu çetelerinin odağında okullarda vardı. Benim okuduğum okullar devlet okulları olduğundan varoş çocukları ağırlıkta olurdu, benim ailemin hayat standartlarının ve kültür düzeylerinin altındaki ailelerin çocuklarıyla aynı sıralarda okudum ama hiç sapıtmadım bugün işimde gücümde birşekilde yaşamaya devam ediyorum.

