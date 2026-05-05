Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
05 Mayıs 2026 10:45
52 yaş emeklilik
merhaba arkadaşlar ben mesleğe başladığımda emeklilik yaşı 52 idi sonra bunu 55 yaptılar kanun geriye yürümez diye bir kural var ama geriye gitmiş bu konu hakkında mahkemeye başvuran oldu mu bilgisi Olan arkadaş varsa cevaplaya bilir mi

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
05 Mayıs 2026 10:47
52 bile fazla zorunlu 50 ye inmesi lazım, istekliler de 55+60 devam etsinler

kripto1982
Daire Başkanı
05 Mayıs 2026 10:53

Kesinlikle, güzel ve yerinde tespit, 45 yasından sonra polise maaşlı ve ikramiyeli emeklilik vereceksin istersen yaş haddi 57 olsun çalsan calssn, emekli olan olur

1818ılgazlı1818
Aday Memur
05 Mayıs 2026 12:11
Bence hiçte güzel değil. Mesleğimiz yıpratıcı bir meslek adı üstünde yıpranma payımız var. 55 yaşındaki bir polis başka bir meslekteki memura göre gerk fiziksel gerekse psikolojik olarak 65 yaşında gibi gözüküyor. Tamam teşkilatta birçok konunun güncellenmesi ve değişmesi lazım ama bu konu değil. 55 yaş emeklilik gayet ideal. O yaştan sonra nasıl verim alınabilir ki!
Ferhatjop
Memur
05 Mayıs 2026 12:26

Çalışan güçlü hisseden verimli olduğunu düşünen ve düşündürten arkadaşlar çalışabilir diyor arkadaş. Ben tercüme edeyim ama sen yine yanlış yerinden tutup başka bir şey anlarsın:))

