Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
05 Mayıs 2026 10:54
bilginize ihtiyacim var.
Merhaba ani ofke patlamalarimdan dolayi kendime hakim olamamdan dolayi bugun doktara gittim ama enmiyetin degil devlet hastanesine baya bi konustuk ilac verdi merak ettim konu bu gorusme bilgisi emniyete veriliyormu yani emniyetin psikologa gittimden haberi olurmu Silahimi vermek istemiyorum suan.

sdtmtl
Memur
05 Mayıs 2026 11:25
Pts sistemi gibi mesela plaka nasıl sisteme düşüyorsa eğer ilaç falan yazdılarsa oda sisteme düşüyor görüyorlar diye biliyorum daha önce başıma geldi ben bildirmedgm halde çagrdılar ama silah falan alma olayı olmadı devrem

Ferhatjop
Memur
05 Mayıs 2026 12:28

Bir şey olmaz yahu korkmayın doktora gitmekten.

Gazimehmet20
Aday Memur
05 Mayıs 2026 13:02
doktor raporu ( istirahat) almadıktan sonra bir sıkıntı olmaz geçmiş olsun
