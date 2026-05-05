Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

25-26 Mayıs İdari İzni.


05 Mayıs 2026 13:00
Evet arkadaşlar, 25-26 Mayıs günleri idari izin ilan edildi. Bekleniyordu ama sonunda resmi açıklama da geldi.


Karizmaunl
Müsteşar Yardımcısı
05 Mayıs 2026 13:17

İdari izin genelgelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığının muhasebe ve vergi dairesi müdürlükleri ile SGK işlem merkezleri, hastaneler, polis ve jandarma gibi kritik birimler için açık bir muafiyet belirtilmemesi çoğu zaman bu personelin beklenti içine girmesine neden oluyor. Ancak uygulama aşamasında üst amirlerin hizmetin sürekliliği gerekçesiyle verdiği talimatlar bu birimlerde idari izni fiilen imkansız hale getiriyor.

En büyük sıkıntı ise bu yoğun mesainin karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmemesi veya sekiz saatlik çalışmaya karşılık bir gün izin gibi telafi imkanlarının sunulmamasıdır. Yasal olarak izinli sayılan bir günde görev başında olup hem tatil yapamamak hem de bu emeğin mali veya idari bir karşılığını alamamak kamu personeli üzerinde ciddi bir hak kaybı hissi uyandırıyor.

Devletin mali sisteminden güvenliğine ve sağlığına kadar en hayati noktalarında görev yapan memurların hiçbir ek karşılık beklemeksizin sergilediği bu fedakarlık aslında kamu hizmetinin hangi şartlar altında yürütüldüğünü açıkça göstermektedir. Kağıt üzerinde izinli olup fiilen mesai harcayan ve bu emeğinin karşılığını sadece görev bilinciyle alan tüm meslektaşlarıma sabır ve kolaylıklar dilerim.

