Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Diplomam var ama kullanamıyorum 2828'lilerin kaderi


05 Mayıs 2026 15:20
Diplomam var ama kullanamıyorum 2828'lilerin kaderi

Arkadaşlar merhaba, Sağlık Bakanlığına bağlı ADSM'de 657?ye tabi memur kadrosunda görev yapıyorum. 2828 sayılı kanun kapsamında 2022 yılında atandım. 2021 yılında Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezun oldum ancak şu an kendi alanımda çalışamıyorum. Tercih yaparken Tıbbi Sekreter kadrosu yoktu haliyle memur kadrosu için tercih yaptım.

Kurum içinde unvan değişikliği ile tıbbi sekreter kadrosuna geçmek istiyorum fakat bunun tek yolunun sınav olduğu söyleniyor.(daha önce girdim ve önümüzdeki tarihlerde açıldığında yine gireceğim.) 2828 kapsamında atananlar için bu konuda farklı bir hak veya kolaylık var mı?

Bir diğer konu ise maaş meselesi. Şuan düz memur maaşı alıyorum fakat mezuniyetime uygun unvanım düzelse hem sabit maaşım artacak hem de döner sermaye den faydalanacağım, fakat yukarıdaki yazdığım sebeplerden dolayı faydalanmıyorum.

Daha önce bu süreçleri yaşamış veya bilgisi olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum.

Teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Mobbing mi? ne yapmalıyım?Askerlik hizmet puanı Mayıs il içi tayiniÜnvan değişikliği sınavıOKS sisteminden çıkmalı mıyım?İl sağlık müdürlüğü TDS

Sözlük

günün filmi 2 hıdırellez 2 burç yorumu 1 köy tavuğu 1 77 yıl sonra kavuşan çift 2 sözlük yazarlarından ileride cumhurbaşkanı çıkması 1 mayıs ayında kar yağması 2 Mayıs ayında grip olmak 2 iran filmleri 1 uzun entry okurken sıkılmak 1

Son Haberler

Bakanlık, Kıtalararası Balistik Füzeyi tanıttı: YıldırımhanTürkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN soruları yanıtladıAdalet Bakanı Gürlek'ten '5 Mayıs Noterler Günü' paylaşımıMehmet Ali Aydınlar'ın adaylık kararı belli olduEnflasyonda nisan tablosu netleşti: Enerji ve gıda fiyatları uçtu

Editörün Seçimi

Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?Kamu İşçisi Geliri Aylık 93.500 TL - 2026 İlk 4 Ay İçin!Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEminevime girilir mi?