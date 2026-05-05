05 Mayıs 2026 17:14
İstanbul turu

Arkadaşlar konu dışı am bir öğretmen olarak yine en güvenilir sizin yorumlarınız diye düşündüm,

Konya'nın bir ilçesinde görev yapıyoruz ailecek arabamız la İstanbul a gelip gezmek istiyoruz, araba en uygun nereye bırakılıp İstanbul gezilebilir, arabayı otele bırakıp tramvayla otobüsle gezeceğiz, merkezi bir yer olsun istiyoruz,


bahçesaray
Şef
05 Mayıs 2026 18:12
hızlı tren ile gidip , araba kiralayıp ya da toplu taşımayı kullanın

RotamızAngora
Şef
05 Mayıs 2026 19:43

İstanbul'da epey süre otel işinde çalışmış biri olarak İstanbul otellerini ailelere tavsiye etmiyorum. Klas, elit kişilerin, konakladığı, misafirlerinin %90'dan fazlasının Avrupalı turistlerin kaldığı otellerde çalışmama rağmen İstanbul otellerinin aileye uygun olduklarını söyleyemem. Gelen yerli misafirler de en kötü, en sakıncalı, aile konaklamasına en aykırı kesim idi. Yerlilerin ve ortadoğu ülkelerinden gelen misafirlerin kaldığı otellerdeki durum çok daha kötü.

Size tavsiyem, otel yerine bir kamu misafirhanesinde kalmanız. Sadece eşinizle konaklayacaksanız oteller tercih edilebilir bir nebze ama yanınızda çocuk varsa tavsiye etmem. Konforu biraz daha düşük olabilir ama aile için en iyi yer kamu misafirhaneleri.

Şişli, Beyoğlu, Fatih, Beşiktaş gibi gerçek ilçelerde gezeceksiniz toplu taşıma daha iyi olur zamandan tasarruf etmek için. Çünkü bu ilçelerde gün içerisinde ve akşam saatlerinde acayip trafik olur. Zamanınızın çoğu trafikte geçer eğer araba kullanırsanız.

