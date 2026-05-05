Bugün Devlet Hastanesinde Pskiyatriye Gittim Sorum Olucak


05 Mayıs 2026 21:25
Arkadaşlar merhaba,

Daha önceden bir kaç farklı spsikologa gittim ancak etki etmedi.

Yeni Devlet hastanesinde psikiyatriye başvurdum ve bana Nokrev 50 mg (antidepresan/anksiyete ilacı) başlandı. İlk defa bu tarz bir ilaç kullanıyorum.

Birkaç konuda tecrübeli arkadaşların yorumuna ihtiyacım var:

Öncelikle çalıştığım birimin hemen haberi olur mu ?

Bu ilacı kullanan var mı, yan etkileri neler oldu?

Meslekte (aktif görevde) kullanımıyla ilgili sorun yaşayan oldu mu?

Amirler veya kurum bu durumu öğrenince nasıl bir süreç işliyor?

Sağlık raporu, görev değişikliği ya da başka bir işlem oluyor mu?

Uzun vadede sicile ya da mesleğe bir etkisi oluyor mu?

Şu an ciddi bir maddi ve psikolojik süreçten geçiyorum, o yüzden hem sağlık hem de meslek açısından beni nelerin beklediğini öğrenmek istiyorum.

Tecrübeli arkadaşlar yazarsa çok sevinirim.


Yigido155
Memur
05 Mayıs 2026 21:37

Geçmiş olsun nasıl bir görüşme geçti alkol bağımlılığı için verilen ilaç sanırım sizin ilacınız


trafikci123
05 Mayıs 2026 22:15

Evet internetten araştırdım genelde alkol işin verilmiş herkese .

Genel olanları anlattım ne zamandır oynadığım. hangi aralıklarla oynadığım. şimdi aldığım ilacı kullanmıcam zaten birde yeşilaya gidicem pazartesi günü. her yolu deniyorum anlıcağınız

muratkara35
Aday Memur
05 Mayıs 2026 22:32
geçmişi değiştiremezsin ama bugünü değiştirebilirsin,her gün küçük küçükte olsa iyi bir adım atarsan 1 ay sonra ne kadar ilerlediğini fark edeceksin,bu dünyaya geldiğimizde hiçbirşeyimiz yoktu yine olmayabilir ama sen iyileşirsen herşeye yeniden sahip olabilirsin,grip olmuşsun gibi düşün zamanla iyileşirsin ve sağlıklı düşünürsün,ani kararlar vermekten kaçın senin için en doğrusu neyse onu yap,hastaneye sevk edilsen bile silahlı çalışmak istersen çalışırsın istemezsen çalışmazsın,sicilin mesleğin neden kötü etkilensin,herşey senin iyi olman için merak etme,zaman herşeyin ilacı,unutma beynimiz gelecekle ilgili bizi hazırlamak için hep kötü senaryolar kurar ama gerçek öyle olmaz,alkol alıyorsan bırakmanı tavsiye ederim,beslenmene ve uyku düzenine dikkat et en önemliside doktora gitmeyi ihmal etme
