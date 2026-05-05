Bugün Devlet Hastanesinde Pskiyatriye Gittim Sorum Olucak

Arkadaşlar merhaba,

Daha önceden bir kaç farklı spsikologa gittim ancak etki etmedi.

Yeni Devlet hastanesinde psikiyatriye başvurdum ve bana Nokrev 50 mg (antidepresan/anksiyete ilacı) başlandı. İlk defa bu tarz bir ilaç kullanıyorum.

Birkaç konuda tecrübeli arkadaşların yorumuna ihtiyacım var:

Öncelikle çalıştığım birimin hemen haberi olur mu ?

Bu ilacı kullanan var mı, yan etkileri neler oldu?

Meslekte (aktif görevde) kullanımıyla ilgili sorun yaşayan oldu mu?

Amirler veya kurum bu durumu öğrenince nasıl bir süreç işliyor?

Sağlık raporu, görev değişikliği ya da başka bir işlem oluyor mu?

Uzun vadede sicile ya da mesleğe bir etkisi oluyor mu?

Şu an ciddi bir maddi ve psikolojik süreçten geçiyorum, o yüzden hem sağlık hem de meslek açısından beni nelerin beklediğini öğrenmek istiyorum.

Tecrübeli arkadaşlar yazarsa çok sevinirim.