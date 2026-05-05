Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

05 Mayıs 2026 23:17
Analık İzni

1 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe giren ve Resmi Gazete?de yayımlanan yeni düzenleme ile analık izni süresinde önemli bir değişiklik yapıldı. Önceden doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olan analık izni, yeni düzenlemeyle doğum öncesi 8 hafta + doğum sonrası 16 hafta şeklinde toplam 24 haftaya çıkarıldı.

Kanunun geçiş hükmüne göre, 1 Nisan 2026 tarihinden geriye doğru 24 hafta hesaplandığında 16 Ekim 2025 tarihi esas alınıyor. Buna göre 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan personelin bu yeni haktan yararlanabileceği belirtiliyor.

Ancak uygulamada kafamı karıştıran bir durum var:

Bilindiği üzere devlet memurlarında analık izni bittikten sonra süt izni hakkı başlıyor. Bu hak ilk 6 ay için günlük 3 saat, ikinci 6 ay için günlük 1,5 saat olarak uygulanıyor.

Şimdi sorum şu:

- Analık iznini tamamlamış ve şu anda süt izni kullanan bir personel, geriye dönük olarak tanınan bu +8 haftalık (doğum sonrası ek süre) izni kullanmak isterse, süt iznini yarıda kesip bu izne geçebilir mi?

- Eğer geçerse, bu 8 haftalık süre boyunca süt izni süresi işlemeye devam eder mi?

- Yoksa süt izni hakkı bu süre boyunca durur mu?

- 8 haftalık ek izin bittikten sonra süt izni kaldığı yerden mi devam eder, yoksa bu 8 hafta süt izninden düşülmüş mü sayılır?

Bu konuda net bilgisi olan veya uygulamada karşılaşan varsa paylaşırsa çok faydalı olur.

