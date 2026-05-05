Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Haksız Yere Yapılan Disiplin Cezasına İdari Dava?


05 Mayıs 2026 23:38
Merhaba, amirimin mazeret izinli olduğu bir gün onun yerine bakan amirin de duruşmada olması nedeniyle yazı işleri müdürüne söyleyerek hastaneye gidip geldim, o gün mazeret izinli olan kendi amirim gorev yerini izinsiz terk etmekten tutanak tutup soruşturma başlattı ve sonucunda ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Bu disiplin soruşturması haksız yere yapıldı ve o süreçte çok yıprandım. Bu konuda idare mahkemesine dava açabilir miyim, açarsam ne davası açmalıyım, kazanma ihtimalim nedir gibi soruların cevapları konusunda yorum yapabilecek varsa sevinirim.

