TUTANAK YEDİM VAR MI TECRÜBELİ

Amirin verdiği görev tanımımda bulunan işi belimin ağrıdığını söyleyerek yapmadım. Verilen iş kısmen ağır ve bazı sebeplerden dolayı tamamen mevzuat dışı olduğunu savunmaktayım. İSG toplantısına kadar olayı taşıdım sözlü olarak koruyucu ekipmanları kullanarak yapabileceğimi söylediler. Aylardır beklediğim yazılı tebliğ bir türlü tarafıma ulaşmadı. Yazılı savunmamda belimin ağrıdığına dair tıbbi belgeleri ve mevzuat dışı görselleri ekledim. Ancak kafama takılan bazı sorular var. Tutanakta ''görevimin olmadığını'' söylediğimi iddia ediyorlar. Böyle bir şey demedim. Her kafasına gelen atıp tutarak resmiyette yazılı bir savunma isteyecek duruma düşüren bu kişilerin beni işten çıkarak seviyede mağdur etmesi nasıl bir olasılık? Bu kişiler art niyetli olduğunu düşünmekteyim. İlerleyen durumlarda kendimi bu art niyetli kişilerden nasıl koruyabilirim? Bu durumla ilgili bir disiplin cezası yersem nasıl bir yola başvurmalıyım? Bazı kamu kurumlarından beklediğim iş fırsatı var. Arşiv veya güvenlik soruşturmasında bu olay karşıma çıkar mı? Sendika çok güven vermediği için buraya konu açmak durumunda kaldım. Bu arada 4/B Sözleşmeliyim. Şimdiden teşekkür ederim.