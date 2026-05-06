https://www.memurlar.net/haber/1166565/9-gunluk-kurban-bayrami-tatilinden-kimler-yararlanamayacak.html
Bayramda çalışana ne kadar ödeme yapılacak? 27 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2026-31 Aralık 2027 dönemini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme, bayram tatilinde çalışmak zorunda kalan kamu görevlilerinin mali haklarını hizmet kollarına göre ayrı ayrı düzenledi. Sağlık personeli: 657 sayılı Kanun'un ek 33. maddesi kapsamındaki nöbet ücretleri resmi ve dini bayram günleri için yüzde 25 artırımlı ödenecek. Diyaliz, ameliyathane ve mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimleri ile entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetlerde bu oran yüzde 50'ye yükseliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinde nöbet ücret katsayıları da artırıldı; bayram günlerinde tutulan nöbetler için haftalık nöbet sayısı sırasıyla 5 ve 14 olarak belirlendi. Diyanet personeli: Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlar dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar ödeme alacak. Vaizler de dini bayram günlerinde aynı yöntemle fazla çalışma ücreti kazanacak. Enerji ve sanayi kuruluşları: MSB, EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, ÇAYKUR, Eti Maden, TTK, TKİ ve Türkşeker gibi kuruluşların taşra teşkilatında çalışanlar bayram günlerinde fiilen görev yaptıkları her gün için fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 6 saate tekabül eden tutarını alacak. PTT personeli: Resmi ve dini bayram günlerinde fiilen çalışanlara fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutarı ödenecek. Kültür ve sanat personeli: Müze, kütüphane ve ören yeri çalışanlarına fazla çalışma saat ücretinin 5 katını aşmamak kaydıyla ödeme yapılacak. Kolluk personeli: Emniyet ve jandarma personeli bayramda çalıştıkları için ne o güne özel ayrıca ödeme alıyor ne de fiili telafi izni hakkına sahip. Aldıkları "fazla çalışma ücreti" Danıştay kararlarıyla sabit bir tazminat olarak nitelendirildiğinden, bayramda çalışmanın doğrudan karşılığı sayılmıyor. Bu durum uzun süredir sendikalar ve muhalefet tarafından eleştiri konusu olmaya devam ediyor...
https://www.memurlar.net/haber/1166565/9-gunluk-kurban-bayrami-tatilinden-kimler-yararlanamayacak.html
Bayramda çalışana ne kadar ödeme yapılacak? 27 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2026-31 Aralık 2027 dönemini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme, bayram tatilinde çalışmak zorunda kalan kamu görevlilerinin mali haklarını hizmet kollarına göre ayrı ayrı düzenledi. Sağlık personeli: 657 sayılı Kanun'un ek 33. maddesi kapsamındaki nöbet ücretleri resmi ve dini bayram günleri için yüzde 25 artırımlı ödenecek. Diyaliz, ameliyathane ve mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimleri ile entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetlerde bu oran yüzde 50'ye yükseliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinde nöbet ücret katsayıları da artırıldı; bayram günlerinde tutulan nöbetler için haftalık nöbet sayısı sırasıyla 5 ve 14 olarak belirlendi. Diyanet personeli: Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlar dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar ödeme alacak. Vaizler de dini bayram günlerinde aynı yöntemle fazla çalışma ücreti kazanacak. Enerji ve sanayi kuruluşları: MSB, EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, ÇAYKUR, Eti Maden, TTK, TKİ ve Türkşeker gibi kuruluşların taşra teşkilatında çalışanlar bayram günlerinde fiilen görev yaptıkları her gün için fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 6 saate tekabül eden tutarını alacak. PTT personeli: Resmi ve dini bayram günlerinde fiilen çalışanlara fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutarı ödenecek. Kültür ve sanat personeli: Müze, kütüphane ve ören yeri çalışanlarına fazla çalışma saat ücretinin 5 katını aşmamak kaydıyla ödeme yapılacak. Kolluk personeli: Emniyet ve jandarma personeli bayramda çalıştıkları için ne o güne özel ayrıca ödeme alıyor ne de fiili telafi izni hakkına sahip. Aldıkları "fazla çalışma ücreti" Danıştay kararlarıyla sabit bir tazminat olarak nitelendirildiğinden, bayramda çalışmanın doğrudan karşılığı sayılmıyor. Bu durum uzun süredir sendikalar ve muhalefet tarafından eleştiri konusu olmaya devam ediyor...