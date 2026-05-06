Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Hizmet birleştirme sonrası 5434


06 Mayıs 2026 13:21
Hizmet birleştirme sonrası 5434

merhabalar ben 17.03.2008 tarihinde ilk defa yök e bağlı üniversite hastanesi bünyesinde taşeron firma üzerinden işe başladım ve aralıksız 15 yıl çalıştım (2018den itibaren 696khk) 2023 yılında 3+1 sözleşmeli memur olarak atandım ve göreve başladım. sözleşmelide 3. yılın sonunda kadroya geçtikten ve hizmet birleştirmesi yapıldıktan sonra 5434 e tabi olmam mümkünmü?


Hasan ERGÜL
06 Mayıs 2026 13:44

sözleşmeli memurlar ilk defa 2011 yılında çıkan kanun ile 657 4/A hakkına kauştular.Onlar dahi 5510 a tabiler. ilk defa hangi tarihte 657 4/ A olduysan o günkü kanuna tabisin. yani 2008 den sonra kadrlu atanan yada kadroya geçen herkes 5510dur. e devletinde de öyle görünür.

Toplam 1 mesaj

