Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Okul teftişinde tutanak tutuldu


06 Mayıs 2026 16:52
Okul teftişinde tutanak tutuldu

Merhaba hocalarım bugün okulumuza okuma yazma komisyonu geldi sınıfım 1.sınıf 3.yılım öğretmenlikte komisyon ilçe içinden bir şube müdürü ve ikide başka okuldan öğretmen tarafından yapıldı ve sınıfımda okuma yetersiz bulundu ve bir hayli ağır yorumlar yapıldı tutanak tutuldu ve şube müdürü bu durumu ilçe müdürü ile konuşacağını dile getirdi idare ne kadar yanımda dursada şube müdürü ters çıkıştı şube müdürü haziran sonu gibi yine okula sınıfım için gelineceğimi söyledi ve müdür yardımcımızdan düzenli bilgi alınacağını söyledi bu 1.5 ayda farklı okuma yöntemiyle ilerlemeye çalışacağım elimden geldikçe ama şuan ne gibi sorunlar yaşarık bilmiyorum sözleşmeliyim eylülde sözleşmem bitecekti


berkaydal
Genel Müdür
06 Mayıs 2026 17:39

Milli eğitimde böyle bir uygulama yok. Öyle komisyon kurarak sınıf teftişi yapılmaz.


karub9191
Şube Müdürü
06 Mayıs 2026 18:02

İl nere.? Kadroyu aldığın an alo 170 arayıp mobbing için şikayette bulunuyosun


yorgunh
Aday Memur
06 Mayıs 2026 18:09

çocuk okuma yazmayı öğrenemediyse öğretmenin suçu mu ? çocuklar ortaokulda lisede diğer dersleride öğrenemiyor o zaman tüm öğretmenlere tutanak tutulsun.

ayrıca bu çocuklar 1.sınıf okula daha yeni başlamış alışma süreci var ayrıca bu çocukların 1.ci sınıf bile olsa kaç tane dersi var neden sadece okumaya bakılmış ?


emremlty44
Aday Memur
06 Mayıs 2026 18:15

Bilmiyorum hocam gelenler bir şube müdürü iki tane de başka okuldan öğretmenlerdi idareden sanırım

berkaydal, 59 dk. önce

Milli eğitimde böyle bir uygulama yok. Öyle komisyon kurarak sınıf teftişi yapılmaz.


emremlty44
Aday Memur
06 Mayıs 2026 18:17

Şu anda kadrolu degilim hocam şube müdürüsünüz sanırım ne gibi bir sonuç çıkar 2 ay sonrada düğünüm var sorun çıkmasından korkuyorum meslekten atılma vesaire

karub9191, 36 dk. önce

İl nere.? Kadroyu aldığın an alo 170 arayıp mobbing için şikayette bulunuyosun


emremlty44
Aday Memur
06 Mayıs 2026 18:18

Okuma yazma komisyonuymuş hocam sadece ilkokullarda okuma yazmayı denetliyorlar şube müdürü bir öğretmen bir kişi daha vardı ama kim oldugunu bilmiyorum mebden yine

yorgunh, 29 dk. önce

çocuk okuma yazmayı öğrenemediyse öğretmenin suçu mu ? çocuklar ortaokulda lisede diğer dersleride öğrenemiyor o zaman tüm öğretmenlere tutanak tutulsun.

ayrıca bu çocuklar 1.sınıf okula daha yeni başlamış alışma süreci var ayrıca bu çocukların 1.ci sınıf bile olsa kaç tane dersi var neden sadece okumaya bakılmış ?


kimuni
Genel Müdür
06 Mayıs 2026 18:34

kimden şikayetçi olacak peki. "...idare ne kadar yanımda dursada..." ibaresini bir cümlesinde kullanmış bu başlığı açan öğretmen arkadaşımız.

karub9191, 36 dk. önce

İl nere.? Kadroyu aldığın an alo 170 arayıp mobbing için şikayette bulunuyosun

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme DuyurusuEk ders yatan oldu mu?Rehberlikçinin teneffuslerde ve öğlen aralarında odasında durmamasıOkullara acil rotasyon lazım, iklim değişmeli.Kariyer basamakları yeni takvimNisan ayı enflasyon oranı 4.18Psikolojik Danışmanları ÇekememezlikBitmek bilmeyen reklamlarOkul teftişinde tutanak tutulduMazeret ataması kadro yerine mi görevlendirme yerine mi olur?

Sözlük

sözlük yazarlarından ileride cumhurbaşkanı çıkması 1 uzun entry okurken sıkılmak 1 şu anda dinlenen türkü 1 burç yorumu 1 balatayı sıyırmak 1 hıdırellez 1 yıllar sonra dönme ihtimali 1

Son Haberler

17 yaşındaki kız çocuğuna akran zorbalığı: 5 tutuklamaSosyal medya üzerinden hasta topluyorlardı: Kaçak muayenehanelere operasyonBakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına sonVergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif KomisyondaBakan Gürlek'ten Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu Çin'e gönderilecek

Editörün Seçimi

Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?Kamu İşçisi Geliri Aylık 93.500 TL - 2026 İlk 4 Ay İçin!Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEminevime girilir mi?