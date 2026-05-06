06 Mayıs 2026 17:08
Sıra tayini eş durumundan önce atanır mı?

İyi günler hocalarım. Okulumuzda tarih ders sayısı 60 bir müdür başyardımcısı 2 müdür yardımcısı 2 öğretmen var ancak seneye bir müdür başyardımcısı bir öğretmen gidecek seçmeli dersler de olmayacak 36 saat ders 2 müdür yardımcısı 1 öğretmen olarak kalacağız. il içi tayin döneminde başka bir ilçeden 500 puanlı bir öğretmen yazmış sıraya girmiş tayinle gidecek öğretmenimiz ağustosta eş durumu ile gidecek. Sıraya giren öğretmen hemen gelir mi yoksa ders sayısı düştüğü için norm kapanır mı norm kapanmaz ise sıradan öğretmen geldikten 2 3 gün sonra ben norm fazlası olacağım


Lewo124
Daire Başkanı
06 Mayıs 2026 17:33
hocam norm güncellemeleri yılda bir kez yapılıyor oda Eylül başında diye hatırlıyorum. Ağustos ayında gideceği için normunuz il içinde dolu olarak gözükecek. Eylül dönemi güncellemesinde durumunuz bellli olur. ama 6-31 saat arası bir norm, 32 saaten sonra 2 norm olacağı için yazınıza göre gidenin yerine 1 öğretmen mutlaka geliyor.

bilinçlivatandas
Şube Müdürü
06 Mayıs 2026 17:49
Hocam cevap için sağ olun. Ancak takvime göre ağustosta eş durumu sonrası sıra işleyecek ağustos sonu ise norm fazlaları belirlenip gönderilecek 36 saat dersin 12 saatine 2 müdür yardımcısı gireceği için öğretmen normu 1 olacak eğer sıradan başka bir hoca gelirse ben norm fazlası olurum.
fulham02
Şef
06 Mayıs 2026 23:26
Hocam maalesef Ağustos ayında normunuz iki olarak gözükür, sizi üzmek istemem ama sıraya giren öğretmen okulunuza gelir, sizin hesapladığiniz 36 saat ders önümüzdeki yıl için geçerli olacak , norm güncellemesi de Eylül-ekim gibi olur

Lewo124
Daire Başkanı
06 Mayıs 2026 23:38
hocam müdür yardımcılarınız derse girse bile normunuzda düşüş olmuyor. ders yükü toplamına bakılıp hesaplanıyor. örneğin dersinizin toplam saati 32 olsun. aynı branştan idareciniz varsa 32 saatin 6 saatine o giriyor fakat 32 saatte 1 norm daha açıldığı için 2 öğretmen 13-13 saat girip maaş karşılığını bile dolduramanıza rağmen 2 norm okuyorsunuz. Kısaca idarecileriniz girdiği ders saati düşülüp norm hesaplaması yapılmıyor.
berkaydal
Genel Müdür
07 Mayıs 2026 00:33

Hemen gelir.


bilinçlivatandas
Şube Müdürü
07 Mayıs 2026 07:32
Eylül ekim gibi olsa yine iyi hocam ağustos sonu tekrar norm fazlası ataması yapılacak muhtemelen orada ders saati güncellenecek ve norm fazlası olacağım
SoruncevaplayiN
07 Mayıs 2026 13:25

Hadi inşallah

historian58
Aday Memur
08 Mayıs 2026 00:07
bu gibi durumlarda maduriyet oluşmaması adına ek 5 norm kadro düzeltme çizelgesini okul idarelerinin bakanlığa bildirmesi gerekli diye düşünüyorum
