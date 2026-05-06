İl içi tayin tercihim reddedildi!


06 Mayıs 2026 18:34
Soruşturma sonucu yerim degistirildi.

İl içi tayine başvuru yaptım

3 yılın hesaplanmasında Son calistigim okuldaki hizmet süremi alıp daha önceki okullardaki çalışmamı hesaba katmadilar

Dolayısıyla 3 yılınız dolmadı dediler halbuki ilçeye geleli 4 yıl olmuştu fikirlerinizi yazar mısınız

İtiraz dilekçesi verdim dikkate almadılar


m.r_f
Genel Müdür
06 Mayıs 2026 18:46

Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. İl içi veya dışı yer değişikliğine başvurabilmek için son çalışılan kuurmda 3 yılı doldurmuş olmanız gerekli. Yani yapabileceğiniz bir şey yok.


bahçesaray
Şef
06 Mayıs 2026 19:02
16. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenlerden; başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmeden aynı ilçe içerisinde yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna, ilçe dışına yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır

bahçesaray
Şef
06 Mayıs 2026 19:04
Kılavuz net
