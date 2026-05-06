Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Yayınevinin para ödediği soruları müdür beğenmiyor


06 Mayıs 2026 21:08
Yayınevinin para ödediği soruları müdür beğenmiyor

bir uygulama var reklam olmasın diye adını vermiyorum. oradan otomatik soru üretiyorum pek bilindik bir şey değil. sorulardan birkaç tanesini yayınevlerinden birisine gönderdim çok beğendi devamını talep ettiler ücret karşılığında ama gel gör ki bizim müdürümüz bu soruları yazılı sınavlarda kullanamazsın soruşturma başlatırım diyor buna hakkı var mı ya da dayanağı


melanitramp
Aday Memur
07 Mayıs 2026 00:19
müdür ne alaka? kendi derse giriyor mu? giriyorsa zümrede hazırladığı sınav var mı? sizin branşınızda mı müdür? sizin sorularınızın programda hazırlandığını nereden biliyor?

atahoca
Müsteşar
07 Mayıs 2026 00:21

Sorularınız kazanımlara ve sınav senaryolarına uygun olduktan sonra sorun yok.

Soruları nereden ve nasıl hazırladığınızın ayrıntılarını kimseye açıklamak zorunda değilsiniz. ve açıklamayınız. Kazanımlara göre hazırlayın, sorun yok.

Sınıf ortalaması düşükse müdür onu sorun etmiştir. Velilerle karşı karşıya gelinmek istenmiyordur. Sorularınızın seviyesini de mümkün mertebe niteliği düşürmeden sınıf (okul) seviyesine uygun sorunuz.


berkaydal
Genel Müdür
07 Mayıs 2026 00:29

Hangi gerekçe ile soruşturma açacakmış. :)


tombikfil
Aday Memur
07 Mayıs 2026 00:31
zümrem hocam ortak yazılı hazırlarken boş bulundum şu uygulamayla hazırlıyorum dedim niye bu kadar taktı anlamadım. müfredat uyumlu kazanım uyumlu sorular da ÖSYM tipi zaten iyi bir okuldayım çözemedim valla
melanitramp, Dün
müdür ne alaka? kendi derse giriyor mu? giriyorsa zümrede hazırladığı sınav var mı? sizin branşınızda mı müdür? sizin sorularınızın programda hazırlandığını nereden biliyor?

tombikfil
Aday Memur
07 Mayıs 2026 00:34
ücret işine sanırım hocam ancak bir gelir elde etmedim sadece yayınevi soruları beğendi görüşme talebi oldu vesaire ancak bir kazanç durumum olmadı
berkaydal, Dün

Hangi gerekçe ile soruşturma açacakmış. :)


berkaydal
Genel Müdür
07 Mayıs 2026 00:37

Hiçbir şey yapamaz. Zaten soruşturma açmak için masaya otursa 3 dk sonra kağıdı kaldırır. Ortada gerekçe yok. Gerçi Kafası pek çalışmıyor galiba. 15-20 boş kağıda bakabilir.

tombikfil, Dün
ücret işine sanırım hocam ancak bir gelir elde etmedim sadece yayınevi soruları beğendi görüşme talebi oldu vesaire ancak bir kazanç durumum olmadı

üye adımı almışlar
Aday Memur
07 Mayıs 2026 11:10

Hocam ücret alsan bile sıkıntı yok. Öğretmenler telif gelirinden para kazanabilirler. İstediğin yayonevine test kitabı yazsan dahi hiçbir şey yapamaz. Rahat ol.

tombikfil, Dün
ücret işine sanırım hocam ancak bir gelir elde etmedim sadece yayınevi soruları beğendi görüşme talebi oldu vesaire ancak bir kazanç durumum olmadı

melanitramp
Aday Memur
07 Mayıs 2026 11:43
tamam rüşvetini ver, at başından kart zamparayı, onun derdi yemidir. bir daha da ketum ol. öyle herşeyi söyleme hemen. bir mahremiyetin olsun
tombikfil, Dün
zümrem hocam ortak yazılı hazırlarken boş bulundum şu uygulamayla hazırlıyorum dedim niye bu kadar taktı anlamadım. müfredat uyumlu kazanım uyumlu sorular da ÖSYM tipi zaten iyi bir okuldayım çözemedim valla
Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okul teftişinde tutanak tutulduEk ders yatan oldu mu?Okullara acil rotasyon lazım, iklim değişmeli.Karşılıklı il içi tayin mümkün mü?Rehberlikçinin teneffuslerde ve öğlen aralarında odasında durmaması2026-2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları KılavuzuYayınevinin para ödediği soruları müdür beğenmiyorSıra tayini eş durumundan önce atanır mı?İl içi tayin tercihim reddedildi!İl içi tercih yapmak için 3 yıl şartı mı var?

Sözlük

kontrol ikilemi 2 3 mayıs 1 odtüde bayrağa saldırı 3 grip 1 mutlaka izlemelisin dediğiniz film. 2 şu anda dinlenen türkü 2 iş görüşmesine nasıl gidilir. 1 günaydın sözlük 2 içsel konuşma 1 balatayı sıyırmak 2

Son Haberler

Son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tarih karıştırılmamalıAdalet Bakanı Gürlek'ten 'madde bağımlılığıyla mücadelede kararlılık' mesajıALES ve e-YDTS hafta sonu yapılacakÇağın yeni tehlikesi 'dijital obezite'MSB'den Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı paylaşımı

Editörün Seçimi

Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?Kamu İşçisi Geliri Aylık 93.500 TL - 2026 İlk 4 Ay İçin!Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEminevime girilir mi?