Polis hem çalışıp hem yüzde 90 ve üzeri engelli sağlık raporu alabilir mi?

Meslekte 20 yılı deviren biriyim. Kanser teşhisi ile muhtelif sayılarda kemoterapi tedavisi gördüm. İlk zamanlar psikolojik ve bedensel olarak yıpransamda şuan hastalığım geçmemiş olmasına rağmen durumum stabil, aylık kontrollere gidiyorum ve izleniyorum. polis memuru olarak silahlı standart bir şekilde gece/gündüz grupta çalışıyorum. Ayrıca kalp damar konusunda da kronik dvt hastasıyım. Bu saydığım rahatsızlıklara rağmen ortapedik bir engelim yok, işime engel bir durumum yok şimdilik.

Daha önce hiç rastlamadığım için soruyorum.

Bu rahatsızlıklarımın hastanelerin sağlık kurullaronda oran olarak bir karşılığı var. (Yüzde 90 ve üzeri alabiliyorum).Sağlık kuruluna girsem ve devletin sağlamış olduğu bazı hakları kullanna yoluna girsem (ötv siz araç alımı gibi), hali hazırda mesleğimi icra etmeye bir engel teşkil eder mi. Şuan ki rahatsızlıklarım mesleğimi icra etmemde engel teşkil etmiyor ve herhangi bir ayrıcalık talep etmeden ve ayrıcalık görmeden çalışıyorum. Fakat bu raporu alırsam çalıştığım kuruma raporla alakalı bir evrak v.s falan gider mi? Gitmesi gerekir mi? Gitmemesi için ne yapılması lazım? Giderse şayet sonucu ne olur? Prosedürü bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.