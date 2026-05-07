07 Mayıs 2026 08:17
Polis hem çalışıp hem yüzde 90 ve üzeri engelli sağlık raporu alabilir mi?

Meslekte 20 yılı deviren biriyim. Kanser teşhisi ile muhtelif sayılarda kemoterapi tedavisi gördüm. İlk zamanlar psikolojik ve bedensel olarak yıpransamda şuan hastalığım geçmemiş olmasına rağmen durumum stabil, aylık kontrollere gidiyorum ve izleniyorum. polis memuru olarak silahlı standart bir şekilde gece/gündüz grupta çalışıyorum. Ayrıca kalp damar konusunda da kronik dvt hastasıyım. Bu saydığım rahatsızlıklara rağmen ortapedik bir engelim yok, işime engel bir durumum yok şimdilik.

Daha önce hiç rastlamadığım için soruyorum.

Bu rahatsızlıklarımın hastanelerin sağlık kurullaronda oran olarak bir karşılığı var. (Yüzde 90 ve üzeri alabiliyorum).Sağlık kuruluna girsem ve devletin sağlamış olduğu bazı hakları kullanna yoluna girsem (ötv siz araç alımı gibi), hali hazırda mesleğimi icra etmeye bir engel teşkil eder mi. Şuan ki rahatsızlıklarım mesleğimi icra etmemde engel teşkil etmiyor ve herhangi bir ayrıcalık talep etmeden ve ayrıcalık görmeden çalışıyorum. Fakat bu raporu alırsam çalıştığım kuruma raporla alakalı bir evrak v.s falan gider mi? Gitmesi gerekir mi? Gitmemesi için ne yapılması lazım? Giderse şayet sonucu ne olur? Prosedürü bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.


ceyarimo
Aday Memur
07 Mayıs 2026 09:05
alırsınız zaten bu rapor 1 yıllık olur siz raporu emniyete sunmadıkça hiçbir sıkıntı olmaz

Mustafa Giray
Aday Memur
07 Mayıs 2026 09:11

Bu geçici raporla ötv siz araç alımı yapılabilir mi? Raporu alırsam emniyet gel bakim sen bu raporu almışın deyip beni emekliliğe sevk etme gibi bir işgüzarlık yapar mı?

Emektarpolis
Aday Memur
07 Mayıs 2026 09:22
Mustafa bey geçmiş olsun Allah şifa versin. Kanser olmana rağmen mesleğine devam edip gece gündüz çalışmışsın helal olsun. Ama sağlığından önemli değil Gih olarak devam etsen iyi olurdu. Kimse üzerine alınmasın ama şu anda canı sıkılan psikiyatriye gidip ilaç kullanıyor, sonra silah bırakıp ortalıkta geziyorlar..
