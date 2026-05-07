Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Zorunlu 55 İl Tercihi


07 Mayıs 2026 11:52
Zorunlu 55 İl Tercihi
maalesef bu sene de beklenen olmadı. batıdan doğuya atanan polis tüm doğu illerini, doğudan batıya atanan polis 55 tercih yapmak zorunda. puan sistemi dediler, milli eğitimden aldık dediler. ama bir matematik öğretmeni gittiği her yede matematik dersine giriyor. 5-10/11-15 yıl ayrımı yok. atanmak istediği okula kadar yazıyor. neden biz bu kadar sahipsiziz neden ??? neden 55 tercih yapmak zorundayız. neden memlekete tayin olamıyoruz. cinnet geçirmek üzereyim. neden hakim savcı memleketinde görev yaparken polis memleketinde çalışamıyor. nedeen ! yazıklar olsun verdiğim tüm emeklere.

Sonbaron2015
Aday Memur
07 Mayıs 2026 11:56
polis milletini memleketine verirsen.orayı haraca bağlar.Sen bunu boşver şimdi.istatistik olayı geri gelmiş.Mesele şu ki hangi ilin hangi torbadan kaç puanlı kaç personel alacağını açıklamaları lazim ki.seffaf olsun.millet az çok gideceği yeri bilsin

TÜRK1512
Memur
07 Mayıs 2026 12:23
Sen şimdi düşünüp yorum yaptığını mi zannediyorsun merak ediyorum
Sonbaron2015, 2 saat önce
polis milletini memleketine verirsen.orayı haraca bağlar.Sen bunu boşver şimdi.istatistik olayı geri gelmiş.Mesele şu ki hangi ilin hangi torbadan kaç puanlı kaç personel alacağını açıklamaları lazim ki.seffaf olsun.millet az çok gideceği yeri bilsin
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerGenel atama2026 YILI 2. BÖLGE GÜNCEL OPERASYON TAZMİNATI NE KADARbilginize ihtiyacim var.Trafik Bayram ÖdüllendirmesiGönüllü Şark Tek Başlıkİpkalar açıklandığına göre Anderson geri döndüBugün Devlet Hastanesinde Pskiyatriye Gittim Sorum Olucak52 yaş emeklilik

Sözlük

balatayı sıyırmak 3 iş görüşmesine nasıl gidilir. 1 günaydın sözlük 1 köy tavuğu 1 mutlaka izlemelisin dediğiniz film. 1 şu anda dinlenen türkü 2

Son Haberler

Emekli ve memurların zam dosyası AYM'deAziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara kararBakan Bayraktar: Güneş enerjisi yıl sonunda zirveye çıkacakCevdet Yılmaz: İstanbul Finans Merkezi küresel üs olacakBalıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL

Editörün Seçimi

Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?Kamu İşçisi Geliri Aylık 93.500 TL - 2026 İlk 4 Ay İçin!Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEminevime girilir mi?