Karşılıklı il içi tayin mümkün mü?

07 Mayıs 2026 20:25
merhabalar il içi atamalarda zümrem benim okulumu yazdı ben de onun okulunu yazdım iki okuldada norm 0 yazıyor ilde başkada bizim okulları yazan yok karşılıklı atanır mıyız?


ece-ogretmen-ist
Aday Memur
07 Mayıs 2026 21:12

İlde baska sizin okullari yazan olmadigini nerden biliyorsun


Dantesedmond
Aday Memur
07 Mayıs 2026 21:13
il zaten 10 kişiyiz sordum tek tek

fulham02
Şef
07 Mayıs 2026 21:26
atanırsınız, sizden yüksek puanlı birinin tercih yapması bişey değiştirmez,çünkü siz tek tercih yapmışsinız, sizden yüksek puanlı birisi o okulu tercih etse de bişey değişmez, tek tercih yaptığınız için başka gidebileceğiniz bir okul yok çünkü

Dantesedmond
Aday Memur
07 Mayıs 2026 22:02
sırayı açmak birşey değiştirir mi

majesteleri7
Daire Başkanı
07 Mayıs 2026 22:03

Yok hocam öyle b şey şehir efsanesi.senin dediğin becayiş oluyo var mı öğretmenlikte becayiş?neymiş sen onun okulunu o seninkini yazacakmış arada kimse olmayacakmış karşılıklı yer değiştirme olacakmış.kılavuzda köşe kapmaca kılavuzu mu yazıyo.biri giderse,boşa çıkarsa,sıra gelirse,emekli olursa vb.şehir efsanelerine inanmayın.sonucu da yazın buraya


yorgunh
Aday Memur
07 Mayıs 2026 22:16

adamın dediği mümkün olmasa dolu yerleri tercih yapamayız değil mi

Dantesedmond
Aday Memur
07 Mayıs 2026 22:16
normun biri boş olsa o zaman da aynı mantık dediğiniz gibi becayis oluyor o zamanda
kimuni
Genel Müdür
07 Mayıs 2026 22:16

oy oy ne güldüm yaf sağolunuz hocam. :) :) :)

fulham02
Şef
07 Mayıs 2026 22:50
olduğuna bizzat şahidim, sizin biraz daha ders çalışmanız lazım.. Konuyu açan arkadaş sonuçlar açiklanırsa lütfen paylasır mısın?
Dantesedmond
Aday Memur
07 Mayıs 2026 22:51
tabiki paylasirim
zuhur313
Aday Memur
08 Mayıs 2026 08:45

karşılıklı yer değişmeniz için ikinizin çalıştığı okulların en az birinden (sizler hariç)birinin gitmesi lazım ki bir boşluk oluşsun. diğer türlüsü becayiş e girer.


Dantesedmond
Aday Memur
08 Mayıs 2026 08:46
olmaz mı diyorsunuz
zuhur313
Aday Memur
08 Mayıs 2026 08:54

olmaz. (denendi)

Dantesedmond
Aday Memur
08 Mayıs 2026 08:58
çünkü araya yüksek puanlı biri girmistir
bahçesaray
Şef
08 Mayıs 2026 09:34
ola bilemez bu iş bi yerde boşluk yok ki diğeri gelsin

freef
Genel Müdür
08 Mayıs 2026 10:24

Karşılıklı falan yer değiştirme nedir yahu? Anayasanın gizli maddelerine aykırı.

"Herkes bulunduğu yerden kıpırdayamaz." "Mutlu olmak yasaktır."

10 kişi yerinizde bekleyin. Haaa şunu istiyorsunuz değil mi. Domino taşı gibi 1 yeri oynatacağız, 10'unuz da istediğiniz yere doğru hareket edeceksiniz. Yok öyle yağma.


Dantesedmond
Aday Memur
08 Mayıs 2026 10:27
:-)
majesteleri7
Daire Başkanı
08 Mayıs 2026 13:19

Dolu yerleri yazmanın mantığı o okullardan bi yer boşalırsa sen geç diye.sen onun okulunu yaz o senin okulunu yazsın karşılıklı yer değiştirin diye değil.delinin biri kuyuya taş atıyo herkes onun peşinde gidiyo.o zaman herkes karşılıklı rotasyon gibi yer değiştirsin sen burayı yaz ben orayı ama araya kimseyi katma ortak olalım.bi akıllı sizsiniz zaten

Dantesedmond
Aday Memur
08 Mayıs 2026 13:21
herkes değiştiremez ki yüksek puanlı biri yazarsa zaten kalır kimse gidemez
ızgaracı
08 Mayıs 2026 13:48

Bu dediğiniz araya başka kişiler girmezse oluyor. Bizde oldu, net bilgi.

