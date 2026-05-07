Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

karşılıklı il içi tayin


07 Mayıs 2026 20:25
karşılıklı il içi tayin
merhabalar il içi atamalarda zümrem benim okulumu yazdı ben de onun okulunu yazdım iki okuldada norm 0 yazıyor ilde başkada bizim okulları yazan yok karşılıklı atanır mıyız?

ece-ogretmen-ist
Aday Memur
07 Mayıs 2026 21:12

İlde baska sizin okullari yazan olmadigini nerden biliyorsun


Dantesedmond
Aday Memur
07 Mayıs 2026 21:13
il zaten 10 kişiyiz sordum tek tek

fulham02
Şef
07 Mayıs 2026 21:26
atanırsınız, sizden yüksek puanlı birinin tercih yapması bişey değiştirmez,çünkü siz tek tercih yapmışsinız, sizden yüksek puanlı birisi o okulu tercih etse de bişey değişmez, tek tercih yaptığınız için başka gidebileceğiniz bir okul yok çünkü
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okul teftişinde tutanak tutulduEk ders yatan oldu mu?Rehberlikçinin teneffuslerde ve öğlen aralarında odasında durmamasıOkullara acil rotasyon lazım, iklim değişmeli.2026-2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları KılavuzuBitmek bilmeyen reklamlarYayınevinin para ödediği soruları müdür beğenmiyor :Dsıra tayin sistemiİl içi tayin tercihim reddedildi!Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

Sözlük

akasya durağı 1 mutlaka izlemelisin dediğiniz film. 1 şu anda dinlenen türkü 3 günaydın sözlük 1 balatayı sıyırmak 3 kontrol ikilemi 2 3 mayıs 1 içsel konuşma 1 iş görüşmesine nasıl gidilir. 1

Son Haberler

Kübra Yapıcı'nın öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandıAziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mütalaa 14 Mayıs'taBakan Gürlek: İBB davasında etkin pişmanlıktan vazgeçen yokBurcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyorİşte Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Uygulama Esasları ve Uygulama Takvimi

Editörün Seçimi

Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?Kamu İşçisi Geliri Aylık 93.500 TL - 2026 İlk 4 Ay İçin!Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEminevime girilir mi?