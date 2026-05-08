Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Destek Personelliğinden Hizmetli Memurluğa


08 Mayıs 2026 09:50
Arkadaşlar merhaba,

Ben şu an 4/B destek personeli olarak görev yapıyorum. 1 Mayıs itibarıyla hizmetli kadrosuna geçişim olacak.

Çalıştığım kurumda görev dağılımı maalesef eşit değil. Müdür, torpili olan kişileri masa başı ve daha rahat işlere verirken, benim gibi bazı personeller sürekli çay ocağı, yemekhane gibi işlerde görevlendiriliyor.

Yaklaşık 2 yıl önce durumu CİMER üzerinden bildirdiğimde ise tarafıma tutanak tutuldu ve dolaylı şekilde baskı gördüm.

Şu an aklımda birkaç soru var:

Hizmetli kadrosuna geçince görev dağılımında değişiklik olur mu?

İdarenin keyfi görev dağılımına karşı nasıl bir yol izlenebilir?

Böyle bir ortamda kalmak mı yoksa istifa edip üniversiteye yönelmek mi daha mantıklı?


FarabiAl
08 Mayıs 2026 11:00

Geçen aylarda da sormuştum kimse cevaplamak mı istemiyor acaba ya? Haksızsam da bileyim. Saygılar

