Geçmişte konulan FMF Teşhisi sistemden silinebilir mi ?

Merhabalar ben 20 yaşındayım bundan yaklaşık 6-7 sene kadar önce çok farklı bir şikayet üzerine gittiğim hastahanede bana sevk ede sevk ede FMF teşhisi konuldu. Fakat ben bu zamana kadar ne atak geçirdim ne de hastalığın bir etkisini gördüm ayrıca bana yazılan ilacı da sadece ilk 1 ay kullandım daha sonrasında hiç kullanmadım. E Nabızda Teşhisin başlangıç tarihi 2019, bitiş tarihi ise 2021 görünüyor. Acaba bu teşhis sağlık mülakatında bana sorun çıkarır mı ? Eğer çıkarırsa da bunu sistemden sildirmenin herhangi bir yolu var mı tekrar hastahanede ilgili bölümlere giderek. Şimdiden teşekkürler