Yeni Doğum Sonrası İzin Süreci


08 Mayıs 2026 14:21
Merhaba değerli arkadaşlar, hocalarım

11.12.2025 te doğum yaptım ve 3 Şubat 2026 gibi iznim bitti. Sezeryan doğuma bağlı komplikasyonlar nedeniyle 3 aylık bir heyet raporu sürecim oldu ve o da 4 Mayıs'ta bitti.

Yeni izin kapsamında dilekçe doldurup okula verdik. Önce sözleşmeli öğretmen olduğum için sözleşmeliler kapsam dışında denildi. Şimdi ise oluyor deniyor ama bu +8 hafta iznimin raporundan düşeceğini dolayısıyla bir hakkım kalmayacağını bakanlığın böyle karar verdiğini söylüyorlar.

Bu doğru mu? Ne yapabilirim?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
08 Mayıs 2026 15:03

Mevcut yeni yasaya göre 24 hafta yani, 168 gün doğum izniniz var.

11/12/2025 te doğum iznine ayrıldıysanız 28 Mayıs 2026'ya kadar doğum izninizi kullanabilirsiniz.

Raporun şu durumda izin sürenizi daha ileri taşımaya bir etkisi yok.


lootbody
Aday Memur
08 Mayıs 2026 15:17

Hocam olay şu, bana heyet raporumdaki günlerin bu izinden düşeceğini o yüzden kullanmayacağımı söylüyor idare

