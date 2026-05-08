Yeni Doğum Sonrası İzin Süreci

Merhaba değerli arkadaşlar, hocalarım

11.12.2025 te doğum yaptım ve 3 Şubat 2026 gibi iznim bitti. Sezeryan doğuma bağlı komplikasyonlar nedeniyle 3 aylık bir heyet raporu sürecim oldu ve o da 4 Mayıs'ta bitti.

Yeni izin kapsamında dilekçe doldurup okula verdik. Önce sözleşmeli öğretmen olduğum için sözleşmeliler kapsam dışında denildi. Şimdi ise oluyor deniyor ama bu +8 hafta iznimin raporundan düşeceğini dolayısıyla bir hakkım kalmayacağını bakanlığın böyle karar verdiğini söylüyorlar.

Bu doğru mu? Ne yapabilirim?