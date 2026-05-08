1 Ekim 2008 tarihinden sonra göreve başlayıp 5510 Sayılı Kanuna Tabi Olanlar


1 Ekim 2008 tarihinden sonra göreve başlayıp 5510 Sayılı Kanuna Tabi Olanlar

Değerli Arkadaşlar,

Ekim 2008 döneminde çıkarılarak yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun ile bu tarihten sonra göreve başlayanların emekli aylıkları da 5510 sayılı kanunun getirdiği kurallara tâbi. Bu tarihten evvel göreve başlayanlar yine eski kanun olan 5434 sayılı kanuna tâbi olmaya devam etmektedir.

Peki bu 5510 sayılı Kanun ile seni ne bekliyor ?

Evet Sendikaların gündemine girmiş, Mahkemelere konu olmuş bir konu ama kanun çıkalı 18 sene geçmesine rağmen bir değişiklik olmadı.

Arkadaşlar kısaca özetle şöyle aktarayım;

Biriniz kanun çıkmadan hemen 1 ay önce Eylül 2008 döneminde işe başlamış olsun, diğeriniz de kanun çıktıktan hemen 1 ay sonra Kasım 2008 döneminde başlamış olsun.

Bu şartlarda göreve başlayan iki arkadaşın derece ve kademeleri ve kadro ünvanları da misal mühendis olsun, iki personel de bugün aynı maaşı alarak görevlerine devam etmektedir.

Ortalama 1' e 2 Mühendis maaşı 95.000 TL civarı olsun ve bordro üzerinden ödenen bedel 70.000 TL ve 25.000 TL ise Ek ödeme ( Döner Sermaye) olsun. Toplam 95.000 TL

Bu iki arkadaş vakitleri gelip emekli olduklarında 5510 sayılı kanun çıkmadan evvel göreve başlayan ve dolayısıyla 5434 sayılı kanuna tabi olan arkadaş 35-45 bin TL arasında emekli aylığı alacak iken, diğer arkadaş ise yeni kanuna denk geldiği için 18-22 bin TL civarında emekli aylığı alacaktır.

Arkadaşlar bu facia durum, maalesef büyük bir adaletsizlik, eşitsizlik birini öz diğerini üvey evlat görmekle aynı durum olan bir mağduriyettir. 5434 sayılı kanuna tabi olmak bir tercih olmayıp, 5510 sayılı kanuna tabi olmak da bir tercih değildir.

Bu kanunu çıkaran yetkililer memuru adeta hindistan kast sistemi gibi ikiye bölmüş, sen benim öz evladımsın sana 45 bin TL emekli aylığı vereceğim, sen ise benim öz evladım değilsin sana 22 bin TL yeter şeklinde bir duruma sebep olarak büyük bir adaletsizliğe, eşitsizliğin zeminini hazırlamışlar ve üzerinden bu kanun çıkalı 18. sene olmuştur.

Bugün maaşlar alınırkan bir fark olmadığı için hissedilmeyen bu büyük facia, çok yakın bir zamanda duvara çok sert bir şekilde çarpmak gibi hissettirecektir.


mehçob
Genel Müdür
08 Mayıs 2026 14:45

Bu konuda sendikalar cılız ses çıkarmakta, çoğu zaman gündemlerine almamaktalar. Hukuki ve yasal zeminde hakkınızı aramaz iseniz arkanızdan kimse ağlamayacak. Herkes gücü nispetinde bu konuyu iletişim mecraları üzerinden, sendikaları bu konuda çok daha güçlü harekete geçmeye çağırarak, itiraz edilebilecek tüm mercilere durumu aktararak duyurmaya davet ediyorum.


metin48484848
Aday Memur
08 Mayıs 2026 15:30

emekli ikramiyelerimizde ne gibi farklar oluyor

