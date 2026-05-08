Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Kendinden İntihal ve Dilimleme Hk.


08 Mayıs 2026 17:26
Kendinden İntihal ve Dilimleme Hk.

Merhaba sayın hocalarım. Ben tezimde bir pilot bir de ana uygulama yaptım. Her ikisi farklı sömestrlerde, farklı katılımcılar ile yapıldı. Her iki uygulamada da bir deneysel müdahalenin belirlediğim 2 değişken üzerine (A ve B) etkisini inceledim. Savunmaya girmeden önce pilot çalışmadan A değişkenini ele aldığım bir makale çıkardım. Mezun olduktan birkaç ay sonra ise ana çalışmadan B değişkenini ele alan bir makalem yayımlandı.

Sorularım şöyle:

1. Bu durum dilimlemeye girer mi? Her ne kadar farklı dönemlerde yapılan ayrı deneysel uygulamalar olsa da aynı tezden çıktığı için dilimleme yapıp yapmadığım konusunda şüphem oluştu.

2. İki makalede aynı tezden çıktığı için ben her ikisinin giriş ve literatürünü yazarken tezdeki yazdığım metinlerden yola çıktım. Böyle olunca da iki makale arasında giriş ve literatür bölümlerinde belli oranda bir benzerlik çıktı. Sanki ikinci makaleyi yazarken ilk makaleden almışım gibi bir durum meydana geldi. Bu husus kendinden intihale girer mi? Girerse bu ciddi bir etik ihlal midir?

Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik BaşvuruÖğretim Üyesinin emeklilik yaşının 72-75 e yükseltilmesi..2026 Mart Doçentlik BaşvuruDevlet Üniversitesinden Özel Üniversiteye Geçmek

Sözlük

odtüde bayrağa saldırı 4 şu anda dinlenen türkü 2 Hantavirüs 1 mutlaka izlemelisin dediğiniz film. 2 günaydın sözlük 2 akasya durağı 1 kontrol ikilemi 2 iş görüşmesine nasıl gidilir. 1 balatayı sıyırmak 1 içsel konuşma 1

Son Haberler

Film gerçek oldu: 2 yaşındaki minik kız tek başına otobüse bindiBakan Şimşek: Sanayimizi desteklemek amacıyla kapsamlı tedbirler alıyoruzCenaze için geldiği köyünde 'kene' kurbanı olduKonveyör bant üretilen fabrikada patlama: 8 kişi yaralandıİran basını: Hürmüz Boğazı'nda İran ile ABD arasında çatışma çıktı

Editörün Seçimi

Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?Kamu İşçisi Geliri Aylık 93.500 TL - 2026 İlk 4 Ay İçin!Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEminevime girilir mi?