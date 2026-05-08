Kendinden İntihal ve Dilimleme Hk.

Merhaba sayın hocalarım. Ben tezimde bir pilot bir de ana uygulama yaptım. Her ikisi farklı sömestrlerde, farklı katılımcılar ile yapıldı. Her iki uygulamada da bir deneysel müdahalenin belirlediğim 2 değişken üzerine (A ve B) etkisini inceledim. Savunmaya girmeden önce pilot çalışmadan A değişkenini ele aldığım bir makale çıkardım. Mezun olduktan birkaç ay sonra ise ana çalışmadan B değişkenini ele alan bir makalem yayımlandı.

Sorularım şöyle:

1. Bu durum dilimlemeye girer mi? Her ne kadar farklı dönemlerde yapılan ayrı deneysel uygulamalar olsa da aynı tezden çıktığı için dilimleme yapıp yapmadığım konusunda şüphem oluştu.

2. İki makalede aynı tezden çıktığı için ben her ikisinin giriş ve literatürünü yazarken tezdeki yazdığım metinlerden yola çıktım. Böyle olunca da iki makale arasında giriş ve literatür bölümlerinde belli oranda bir benzerlik çıktı. Sanki ikinci makaleyi yazarken ilk makaleden almışım gibi bir durum meydana geldi. Bu husus kendinden intihale girer mi? Girerse bu ciddi bir etik ihlal midir?

Teşekkürler.