Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

DERECE KADEMESİ TERFİ İŞLEMLERİ SAĞLİK BAKANLİĞİ


08 Mayıs 2026 20:33
DERECE KADEMESİ TERFİ İŞLEMLERİ SAĞLİK BAKANLİĞİ

Merhaba arkadaşlar Ben 2023 yılında 2 yıllık tıbbi sekreter olarak atandım 2023 mart ayında 4 yıllık sağlık yönetiminden mezun oldum bu sene 2026 da kadroya gectik kadroya gecince 9/2 den baslatmişlar bende dilekce yazdım derecem için bugun 8/2 olarak cevap vermisler emsale takilmisim sadece saglik yonetimi mezunu oldugum icin 1 derece almisim aslında 2 yan kademe almam gerekmiyor muydu olmam gereken kadro ve derecenin 7/1 olması gerektiğini duşünüyorum bilgisi olsan var mıdır ? Cünku benim gibi bir arkadaşımda 7/1 olarak baslamis direk dilekce vermeden adaletsizlik oldugunuda dusunuyorum.


maxcrazy
Aday Memur
08 Mayıs 2026 23:02

Hocam bende sizin gibiydim 1 derece 1 kademe verilmişti bana ama diğer arkadaşlara 1 derece 2 kademe verilmişti yazı işleri ile görüştüm ikna edemedim durumumu dilekçe ile belirttim öyle olunca il sağlık 1 kademe daha ekledi bana ama benden sonra mezun olanlar emsallere takılmış 1 dik 1 yan alabildiler işin içine emsal girince karışıyor biraz işler siz dilekçe yazın durumunuzu anlatan olursa olur artık

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Heyet raporu sonrasıHizmet birleştirme sonrası 5434Mart nisan ayı alt bölge listesiSağlık bakanlığı yaz dönemi iller arası tayin ve MEB mazeret tayini çakışıyorDiplomam var ama kullanamıyorum 2828'lilerin kaderiMobbing mi? ne yapmalıyım?Haziran iller arası tayinÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeGörev tanımı harici çalıştırma?Eş durumu olur mu?

Sözlük

akasya durağı 1 iş görüşmesine nasıl gidilir. 1 kontrol ikilemi 2 balatayı sıyırmak 1 odtüde bayrağa saldırı 4 Hantavirüs 1 mutlaka izlemelisin dediğiniz film. 2 içsel konuşma 1 grip 1 3 mayıs 1

Son Haberler

Van'da bir köpek saldırısı daha! Çocuğun vücudu parçalandıBakan Kacır: Teknoloji girişimlerinin sermayesi akıl sermayesidirTeneffüste fenalaşan öğrenciye öğretmenden hayat kurtaran müdahaleGeleceğin çiftçileri okul seralarında yetişiyor: 25 çeşit fide satışa çıkıyor!SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı

Editörün Seçimi

Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?Kamu İşçisi Geliri Aylık 93.500 TL - 2026 İlk 4 Ay İçin!Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEminevime girilir mi?